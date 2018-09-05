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30 Ağustos resepsiyonunda 'şarbon' testi! Binali Yıldırım: Önce Bakan yesin

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.09.2018 12:01 | Son Güncelleme

30 Ağustos resepsiyonunda 'şarbon' krizi damga vurdu. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ikram edilen ette şarbon olup olmadığını sordu. Yıldırım'ın 'Önce Bakan yesin' önerisi üzerine, ikram edilen eti önce Tarım ve Sağlık bakanları yedi, ardından konuklar.

Kurban Bayramı’nın ardından İstanbul'un Silivri ve Sivas'ın Gürün ilçelerinde görülen şarbon vakaları sonrası 'et yemek riskli mi?' sorusu kamuoyunun gündemini meşgul etmeye başladı.

'VATANDAŞ BİLİNÇLİ OLMALI' ÇAĞRISI

Bakanlığın ithal hayvan ve ithal et konusunda yeterli denetimi yapmadığı yönündeki eleştirileri yapılırken, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Silivri ilçesindeki şarbon vakalarına ilişkin şarbonun aşılamayla çabuk 'söndürülebilen' bir hastalık olduğunu belirterek 'Vatandaşlarımızın bu konuda daha bilinçli olması lazım' demişti.

RESEPSİYONDA ŞARBON TESTİ: ÖNCE BAKANLAR YESİN

TBMM Başkanı Binali Yıldırım 'ın Meclis bahçesinde verdiği 'Adli Yıl Açılış Resepsiyonu'na da şarbon tartışması damga vurdu. Meclis Başkanı Yıldırım, konuklara kendi eliyle et yemeği ikram etti. Ancak ikram ettiği kişiler daveti geri çevirdi.

Yıldırım'ın ise "Bu etlerde şey var mı?" diye sorması üzerine Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit "Hiç birinde GDO yok, hepsi güvenilir" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Etler iyi pişmiş, şarbon olmadığına garanti veririm" demesi üzerine ise Binali Yıldırım "Sağlık Bakanı denetlesin o zaman" dedi.

Yıldırım'ın bu çıkışı üzerine ikram edilen eti önce Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, ardından da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan yedi.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
şarbonlu et meclise kadar geldiyse, kafanıza sıkın gurur meselesi yapın. tabi gurur varsa.
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