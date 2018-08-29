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30 AĞUSTOS SEBEBİYLE İSTANBUL'DA KAPANACAK YOLLAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 17:38 | Son Güncelleme

  İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftasının 96.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftasının 96. Yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Vatan Caddesi'nde yapılacak tören sebebiyle trafiğe kapatılacak yolları açıkladı.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası'nın 96'ncı yılı anma etkinlikleri kapsamında yarın Vatan Caddesi ve bu caddeye çıkan bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında saat 07.00 - 14.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle;

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi gidiş ve gelişler, D-100 istikametinden Vatan Caddesi girişi, 10. Yıl Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi, Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarından Vatan Caddesi girişi, Keçeci Meydan Sokak'tan Vatan Caddesi girişi, Vatan Caddesine çıkan tüm cadde ve sokaklar

ALTERNATİF YOLLAR
Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddesi

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