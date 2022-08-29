HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 30 Ağustos'ta kargolar, bankalar, PTT, eczaneler, hastaneler ve noterler açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor?

30 Ağustos'ta kargolar, bankalar, PTT, eczaneler, hastaneler ve noterler açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor?

29.08.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargo, banka, eczane ve hastane gibi kurumların açık olup olmayacağı merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş 30 Ağustos Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki 30 Ağustos'ta kargolar, bankalar, PTT, eczaneler ve hastaneler açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor?

30 Ağustos'ta kargolar, bankalar, PTT, eczaneler, hastaneler ve noterler açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargo, banka, eczane ve hastane gibi kurumların hizmet verip vermeyeceği merak edildi. Resmi tatil nedeniyle devlet kurumlarının yanı sıra özel işletmelerin 30 Ağustos çalışma takvimlerine ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki 30 Ağustos'ta kargolar, bankalar, PTT, eczaneler ve hastaneler açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor?

30 AĞUSTOS'TA KARGOLAR AÇIK MI?

Kargolar resmi tatillerde hizmet vermiyırç

Bu nedenle kargolar 30 Ağustos 2022 Salı Zafer Bayramı'nda da kapalı olacak.

Kargo şubelerinin kapalı olması sebebiyle kargo alım ve dağıtım işlemleri de yapılmayacak.

30 AĞUSTOS'TA BANKALAR HİZMET VERİYOR MU?

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla salı günü bankalar kapalı olacak. FAST harici yapılan EFT'ler de 31 Ağustos Çarşamba günü hesaplarda olacak.

30 AĞUSTOS'TAN PTT ŞUBELERİ AÇIK OLACAK MI?

PTT şubeleri 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle kapalı olacak ve 31 Ağustos Çarşamba günü hizmet vermeye başlayacak.

30 AĞUSTOS'TA ECZANELER HİZMET VERECEK Mİ?

Eczaneler, hem Pazar günleri hem de resmi tatil günlerinde kapalı.

Dolayısıyla pazar günlerinde olduğu gibi 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı nedeniyle eczaneler nöbet sistemiyle hizmet verecek.

30 AĞUSTOS'TA HASTANELER AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hastanelerin poliklinikleri gün boyu kapalı olacak. Ancak ihtiyacı olan kişiler 30 Ağustos Salı günü Acil Servisler'e başvurabilir. Poliklinikler ise 31 Ağustos Çarşamba gününden itibaren normal çalışma seyrine devam ederek mesai saatleri içinde hizmet verecek.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

30 Ağustos Zafer Bayramı son derece önemlidir.

Bilindiği üzere ülke işgal birliklerinin Türkiye sınırlarından çıkması daha sonra olsa da 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil etmektedir.

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayramdır.

2022 YILI RESMİ TATİLLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB duyurdu! PKK’ya bir darbe daha! 7 terörist…MSB duyurdu! PKK’ya bir darbe daha! 7 terörist…
Bir aylık evli çifti ölüm ayırdı! Bir aylık evli çifti ölüm ayırdı!
Akılalmaz olay! Kayseri'de 3 yaşındaki çocuk babasını öldürdüAkılalmaz olay! Kayseri'de 3 yaşındaki çocuk babasını öldürdü
Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı PTT banka hastane Eczane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Elini tutmadı! Utangaç halleri dikkat çekti

Elini tutmadı! Utangaç halleri dikkat çekti

Zehra Taşkesenlioğlu’ndan açıklama geldi

Zehra Taşkesenlioğlu’ndan açıklama geldi

Fiyatlar 100 bin TL düştü! Otomobilde...

Fiyatlar 100 bin TL düştü! Otomobilde...

Seçimin şifresi: Oylar bölündü sadece üçü birleşince...

Seçimin şifresi: Oylar bölündü sadece üçü birleşince...

Türkiye boğazlardan geçiş ücretlerini 5 kat arttırdı!

Türkiye boğazlardan geçiş ücretlerini 5 kat arttırdı!

Ünsal Ban yurt dışına kaçarken yakalandı

Ünsal Ban yurt dışına kaçarken yakalandı

İlginizi Çekebilir

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Alkol testi istediler! Yürümeyi değil dans etmeyi seçince...

Alkol testi istediler! Yürümeyi değil dans etmeyi seçince...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.