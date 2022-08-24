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30 Ağustos'ta kargolar, bankalar, PTT, eczaneler ve hastaneler açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor?

24.08.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargo, banka, eczane ve hastane gibi kurumların açık olup olmayacağı merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş 30 Ağustos Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki 30 Ağustos'ta kargolar, bankalar, PTT, eczaneler ve hastaneler açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor?

30 Ağustos'ta kargolar, bankalar, PTT, eczaneler ve hastaneler açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargo, banka, eczane ve hastane gibi kurumların hizmet verip vermeyeceği merak edildi. Resmi tatil nedeniyle devlet kurumlarının yanı sıra özel işletmelerin 30 Ağustos çalışma takvimlerine ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki 30 Ağustos'ta kargolar, bankalar, PTT, eczaneler ve hastaneler açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor?

30 AĞUSTOS'TA KARGOLAR AÇIK MI?

Kargolar resmi tatillerde hizmet vermiyırç

Bu nedenle kargolar 30 Ağustos 2022 Salı Zafer Bayramı'nda da kapalı olacak.

Kargo şubelerinin kapalı olması sebebiyle kargo alım ve dağıtım işlemleri de yapılmayacak.

30 AĞUSTOS'TA BANKALAR HİZMET VERİYOR MU?

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla salı günü bankalar kapalı olacak. FAST harici yapılan EFT'ler de 31 Ağustos Çarşamba günü hesaplarda olacak.

30 AĞUSTOS'TAN PTT ŞUBELERİ AÇIK OLACAK MI?

PTT şubeleri 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle kapalı olacak ve 31 Ağustos Çarşamba günü hizmet vermeye başlayacak.

30 AĞUSTOS'TA ECZANELER HİZMET VERECEK Mİ?

Eczaneler, hem Pazar günleri hem de resmi tatil günlerinde kapalı.

Dolayısıyla pazar günlerinde olduğu gibi 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı nedeniyle eczaneler nöbet sistemiyle hizmet verecek.

30 AĞUSTOS'TA HASTANELER AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hastanelerin poliklinikleri gün boyu kapalı olacak. Ancak ihtiyacı olan kişiler 30 Ağustos Salı günü Acil Servisler'e başvurabilir. Poliklinikler ise 31 Ağustos Çarşamba gününden itibaren normal çalışma seyrine devam ederek mesai saatleri içinde hizmet verecek.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

30 Ağustos Zafer Bayramı son derece önemlidir.

Bilindiği üzere ülke işgal birliklerinin Türkiye sınırlarından çıkması daha sonra olsa da 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil etmektedir.

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayramdır.

2022 YILI RESMİ TATİLLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

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30 Ağustos Zafer Bayramı PTT banka hastane Eczane
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