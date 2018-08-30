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30 Ağustos tüm yurtta böyle kutlandı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 30.08.2018 13:47 | Son Güncelleme

30 Ağustos Zafer bayramı 96. yılında da büyük coşkuyla kutlandı.

Vatandaşlar yurdun dört bir yanında düzenlenen törenlere ay-yıldızlı al bayraklarıyla meydanlarda toplandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı böyle kutlandı

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20 Temmuz 1922'de kendisine dördüncü kez başkomutanlık yetkisi verilen Mustafa Kemal, işgalci düşman kuvvetlerine karşı hazırlıklarını gizlice yürüttü.
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96 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz, Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı.
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30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen törenlerle kutlandı.
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Ay yıldızla donatılan meydanlarda buluşan yüzlerce insan, coşkuya yanlarında getirdikleri bayraklarla eşlik etti.
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İşte Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir ziyaretiyle başlayan anma törenlerinde ortaya çıkan görüntüler..
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