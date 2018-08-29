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30 Ağustos Zafer Bayramı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.08.2018 16:23 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: - "Ülkemizin birliğine, dirliğine, vatan topraklarımıza kasteden terör örgütleri ve şer odaklarına 30 Ağustos'ta verdiğimiz dersi bugün yine vermeye devam ediyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Ülkemizin birliğine, dirliğine, vatan topraklarımıza kasteden terör örgütleri ve şer odaklarına 30 Ağustos'ta verdiğimiz dersi bugün yine vermeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Usta, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu tarihin önemli bir dönüm noktası ve milletin küllerinden doğarak yeniden dirilişinin sembolü olduğunu belirtti.

Büyük Taarruz'un ardından 30 Ağustos'ta milletin verdiği istiklal mücadelesinin zaferle taçlandığını kaydeden Usta, milletin 1071 Malazgirt Zaferi'nden Çanakkale'ye, 30 Ağustos'tan 15 Temmuz'a milli ve manevi değerleri koruduğunu, bağımsızlığına göz dikenleri daima hüsrana uğrattığını vurguladı.

Usta, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının öncülüğünde 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde yakılan istiklal meşalesinin bugün aynı azim ve kararlılıkla geleceğe taşındığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ülkemizin birliğine, dirliğine, vatan topraklarımıza kasteden terör örgütleri ve şer odaklarına 30 Ağustos'ta verdiğimiz dersi bugün yine vermeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatanımızı ebediyen payidar kılmak, ekonomik, siyasi ve sosyal açıdan ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımak için durmadan çalışıyoruz."

- "Yarınlara daha güçlü adımlarla yürüyor"

AK Parti'nin milletten aldığı destekle vesayet odaklarının gücünü kırarak yarınlara daha güçlü adımlarla yürüdüğünü belirten Usta, şu ifadeleri kullandı:

"İnsan haklarını temel alan anlayışımızla 16 yılda verdiğimiz mücadelede yalnız kendimiz için değil, umudunu bize bağlamış tüm mazlumların bağımsız ve refah içinde yaşaması için gösterdiğimiz çabamızda asla geri adım atmayacağız. Bu vesileyle bir kez daha Gazi Mustafa Kemal'i ve dava arkadaşlarını minnetle yad ediyor, vatan müdafaası söz konusu olunca canı pahasına mücadele eden tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla tebrik ediyorum."

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30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin

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