- "Yarınlara daha güçlü adımlarla yürüyor"

AK Parti'nin milletten aldığı destekle vesayet odaklarının gücünü kırarak yarınlara daha güçlü adımlarla yürüdüğünü belirten Usta, şu ifadeleri kullandı:

"İnsan haklarını temel alan anlayışımızla 16 yılda verdiğimiz mücadelede yalnız kendimiz için değil, umudunu bize bağlamış tüm mazlumların bağımsız ve refah içinde yaşaması için gösterdiğimiz çabamızda asla geri adım atmayacağız. Bu vesileyle bir kez daha Gazi Mustafa Kemal'i ve dava arkadaşlarını minnetle yad ediyor, vatan müdafaası söz konusu olunca canı pahasına mücadele eden tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla tebrik ediyorum."

