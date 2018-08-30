İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de yer alan İstanbul kulüpleri, paylaştıkları mesajlarla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübünün mesajında, "Bu büyük zaferin 96. yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını, dünden bugüne tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Bu mücadelenin başkomutanı Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna canını veren aziz şehitlerimizi, sonsuz saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Kulübünün mesajında da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanarak, "Milletimizin bir ve bütün olma ruhu ile tüm olumsuzluklara karşı koyduğu, vatanımızın düşman işgalinden kurtulduğu 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın, 96. yıldönümü kutlu olsun." denildi.

Beşiktaş Kulübü ise kutlama mesajını başkan Fikret Orman aracılığıyla paylaştı. Orman'ın mesajında, şunlar ifadeler yer aldı: