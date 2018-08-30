İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlamak mesajı paylaştı.

TFF'nin kutlama mesajında, bu günün gururla anıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, istiklal mücadelesini Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile taçlandırarak vatan topraklarımızı düşman işgalinden kurtarışının yıl dönümü, birlik ve beraberlik destanı yazan ulusumuzun onur, gurur ve iftihar günüdür. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarken, büyük zaferin 96'ıncı yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet, şükran ve saygıyla anıyoruz." denildi.

TBF ise başkan Hidayet Türkoğlu adına bir kutlama mesajı yayımladı. Türkoğlu'nun kutlama mesajında, "Aziz vatan topraklarımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümünde, tüm Türk milletinin Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; kahraman gazilerimizi, şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum." ifadeleri yer verildi.

TVF'nin kutlama mesajında da, "Bu zaferi bize armağan eden başta Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm dava arkadaşlarını, gazilerimizi ve bağımsızlık mücadelesine katılan bütün kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." denildi.

