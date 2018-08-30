HABER

30 Ağustos Zafer Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 10:11 | Son Güncelleme

İstanbul'daki kutlamalar kapsamında, Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

Cumhuriyet Anıtı'na, sırasıyla İstanbul Valiliği, Birinci Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çelenkleri bırakıldı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve diğer ilgililerin katıldığı törende daha sonra, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Bu arada, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Anıtı'nın çevresi Türk bayraklarıyla donatıldı.

PARTNERTürk işi giyindiTürk işi giyindi
TEM Otoyolu'nda feci kaza! Trafik yoğunluğu yaşanıyorTEM Otoyolu'nda feci kaza! Trafik yoğunluğu yaşanıyor
Fındık kırıntıları, minik Ömer'i felç ettiFındık kırıntıları, minik Ömer'i felç etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Cumhuriyet Anıtı Çelenk İstanbul Valisi Vasip Şahin Taksim Meydanı

En Çok Okunan Haberler

Rezaletin böylesi! Meğer öğrencisiyle ilişkiye girip...

Rezaletin böylesi! Meğer öğrencisiyle ilişkiye girip...

Trump tüm dünyayı kandırdı mı? Gündemi sarsacak iddia

Trump tüm dünyayı kandırdı mı? Gündemi sarsacak iddia

Yıldız Tilbe'nin tweeti sosyal medyayı salladı

Yıldız Tilbe'nin tweeti sosyal medyayı salladı

Beşiktaş Burak Yılmaz'ın bonservisi için Trabzonspor'la anlaşmaya çalışıyor!

Beşiktaş Burak Yılmaz'ın bonservisi için Trabzonspor'la anlaşmaya çalışıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sivas'ta 30 Ağustos Zafer bayramı kutlamaları

Sivas'ta 30 Ağustos Zafer bayramı kutlamaları

Ahmet Hakan Murat Hazinedar'la ilgili rüşvetin belgesini açıkladı!

Ahmet Hakan Murat Hazinedar'la ilgili rüşvetin belgesini açıkladı!

Manisa'da 30 Ağustos töreni

Manisa'da 30 Ağustos töreni

Taksim Meydanı'nda 30 Ağustos töreni

Taksim Meydanı'nda 30 Ağustos töreni

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Azerbaycan'da Zafer Bayramı kutlaması

Azerbaycan'da Zafer Bayramı kutlaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.