İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.
Cumhuriyet Anıtı'na, sırasıyla İstanbul Valiliği, Birinci Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çelenkleri bırakıldı.
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve diğer ilgililerin katıldığı törende daha sonra, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Bu arada, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Anıtı'nın çevresi Türk bayraklarıyla donatıldı.
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