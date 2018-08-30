İSTANBUL (AA) -
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümü dolayısıyla Silivri'deki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
Törende, anıta çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Jandarma Üsteğmen Özcan Özaydın da günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.
Kaymakam Ali Partal, tören sonrasında makamında tebrikleri kabul etti.
Törene, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Güngör Kırarslan, Silivri Emniyet Müdürü Taner Ertürk, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
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