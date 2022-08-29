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30 Ağustos Zafer Bayramı ek ders ödenir mi? 30 Ağustos için öğretmenlere ek ders ödemesi yapılacak mı?

29.08.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Ağustos Zafer Bayramı için öğretmenlere ek ders ödemesi yapılıp yapılmayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Milli Bayram günlerinde ek ders ödemesi yapılıyor. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı ek ders ödenir mi? 30 Ağustos için öğretmenlere ek ders ödemesi yapılacak mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı ek ders ödenir mi? 30 Ağustos için öğretmenlere ek ders ödemesi yapılacak mı?

30 Ağustos'ta ek ders ödemesi yapılacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğindeki konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Vatandaşlar internettge araştırma yapmaya devam ediyor. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı ek ders ödenir mi? 30 Ağustos için öğretmenlere ek ders ödemesi yapılacak mı?

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI EK DERS ÖDENİR Mİ?

Milli Bayram günlerinde ek ders ödemesi yapılıyor. Ücret Karşılığı Çalışan Öğretmen dışındakilere ise 16. Maddenin B Bendine göre ek ders ödemesi yapılması gerekmektedir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETMELİĞİ'NDE YER ALAN EK DERS KARARI

b) (Değişik: 21/07/2007 tarihli ve 26589 sayılı R.G. Yayımlanan BKK ile) İl düzeyinde millî ve mahalli bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahalli bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde (Değişik: 10/05/2008 tarihli ve 26872 sayılı R.G. Yayımlanan BKK ile) ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.

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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ

30 Ağustos Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanmış olan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her sene 30 Ağustos günü kutlanmakta olan ulusal bayramdır.

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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI

  • Kahraman atalarımızdan aldığımız güçle, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş uygarlık yolunda kararlı bir şekilde ilerlemek ve ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak için birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışacağız.

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  • Ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandıran, bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza sebep olan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizden Allah razı olsun, mekanları cennet, ruhları şâd olsun. Zafer Bayramımız kutlu olsun.

  • Zafer elbette başaracağım diyenin ve başaracağına inananlarındır. Bu güzel memleketimizde zaferi hak eden Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

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  • İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.

  • Ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı; büyük taarruz zaferinin yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun elde ettiği zaferi bir kez daha gururla kutluyoruz.

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  • Tarihin altın sayfalarındaki yerini alan ve bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol gösteren Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin, ordusu ile birlikte yüce Atatürk'ün önderliğinde yazdığı kahramanlık destanıdır.

  • 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Türkiye Bayrağı Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere Vatanları uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

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  • Özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın zaferi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

  • Bu zafer için çıktığı yolda inançla, yılmadan yürüyen gazi ve şehitlerimizi minnetle anar, tüm Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarım.

  • Zaferlerle dolu şanlı tarihimiz nesiller boyunca taşıdığımız en değerli mirasımız. 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun.

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  • Türk milleti kendisi için, kendi geleceği ve kurtuluşu için çalışan kimseleri ve kurulan zorluk karşısında bırakmayacak kadar yüksek vatanseverlik ve yüksek onur duygusuyla doludur. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.

  • 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Bu toprakları hangi şartlarda, nasıl kazandığımızın bilincinde olduğumuz sürece bize her gün zafer bayramı. Şehitlerimizin ruhu şad olsun.
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30 Ağustos Zafer Bayramı
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