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  4. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle tüm illerde yasaklandı

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle tüm illerde yasaklandı

23.08.2020 10:41 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından tüm illerin valiliklerine gönderilen genelgede, geniş katılımlı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinliklerine izin verilmeyeceği belirtildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle tüm illerde yasaklandı

İçişleri Bakanlığı tarafından tüm illerin valiliklerine gönderilen genelgede, geniş katılımlı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinliklerine izin verilmeyeceği belirtildi.

Bakanlık genelgesinde, çelenk sunma programının sınırlı katılımla gerçekleştirileceği ifade edildi ve "TBMM'de grubu bulunan partilerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, şehit ve gazi derneklerinden birer temsilcinin katılımıyla maske-mesafe kuralına riayet edilerek asgari düzeyde gerçekleşecek" denildi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde 30 Ağustos'ta tebrik kabul programları, resepsiyonlar ve şehitlik ziyaretleri gibi etkinliklerin düzenlenmesi ise yasaklanıyor.

Bakanlığın genelgesinde tanımlanan program dışındaki etkinliklere de izin verilmeyeceği belirtiliyor.

CHP: Karar İşgüzarlık

İçişleri Bakanlığı'nın kararına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekillerinden tepki geldi.

CHP'nin Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Twitter'dan paylaştığı mesajda kararı 'işgüzarlık' olarak tanımladı.

https://twitter.com/CetinOsmanBudak/status/1297428929930821632

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