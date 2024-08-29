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  4. 30 Ağustos Zafer Bayramı için kalpleri ısıtan sosyal deney! Gören hiç kimse kayıtsız kalmadı...

30 Ağustos Zafer Bayramı için kalpleri ısıtan sosyal deney! Gören hiç kimse kayıtsız kalmadı...

29.08.2024 20:58
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30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde Düzce Belediyesi'nin yapmış olduğu sosyal deney büyük ilgi gördü. ustafa Kemal Atatürk'ün "Zafer, Zafer Benimdir Diyebilenindir" sözlerinin yer aldığı tablo yere düşmüş ya da yan yatmış halde gören vatandaşlar, saygılarını göstererek tabloyu düzeltip uygun yere koydu.

30 Ağustos Zafer Bayramı, her yıl olduğu gibi yine tüm yurtta çeşitli törenlerle kutlanacak. Tüm Türkiye, 30 Ağustos'u büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanırken; Düzce'de yapılan bir sosyal deney büyük ilgi gördü.

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Düzce Belediyesi'nin paylaştığı görüntülerde; şehrin çeşitli yerlerine Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Zafer, zafer benimdir diyebilenindir" sözlerinin yer aldığı tablo yere düşmüş ya da yan yatmış halde bırakıldı.

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SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Söz konusu tabloyu gören vatandaşların gösterdiği saygı ise sosyal medyada çok konuşuldu.

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KİMSE KAYITSIZ KALMADI

30 Ağustos tablosunun yerde olduğunu gören vatandaşlar, tabloyu düzelterek uygun yere koydu.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce atatürk 30 Ağustos
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