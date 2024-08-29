30 Ağustos Zafer Bayramı için kalpleri ısıtan sosyal deney! Gören hiç kimse kayıtsız kalmadı...

30 Ağustos Zafer Bayramı, her yıl olduğu gibi yine tüm yurtta çeşitli törenlerle kutlanacak. Tüm Türkiye, 30 Ağustos'u büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanırken; Düzce'de yapılan bir sosyal deney büyük ilgi gördü.
Düzce Belediyesi'nin paylaştığı görüntülerde; şehrin çeşitli yerlerine Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Zafer, zafer benimdir diyebilenindir" sözlerinin yer aldığı tablo yere düşmüş ya da yan yatmış halde bırakıldı.
Söz konusu tabloyu gören vatandaşların gösterdiği saygı ise sosyal medyada çok konuşuldu.
30 Ağustos tablosunun yerde olduğunu gören vatandaşlar, tabloyu düzelterek uygun yere koydu.
❝Zafer, Zafer Benimdir Diyebilenindir❞ 🇹🇷🇹🇷— Düzce Belediyesi (@duzcebld) August 29, 2024
Büyük zaferi bize hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyor, kıymetli hemşehrilerimizi hassasiyetlerinden dolayı kutluyoruz...
30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun ❤️🤍#30AğustosZaferBayramı pic.twitter.com/uX6Dbgi9up