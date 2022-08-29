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  4. 30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul etkinlikleri 2022! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz nerede, kimin konseri var? İstanbul ve Ankara'daki konserler!

30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul etkinlikleri 2022! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz nerede, kimin konseri var? İstanbul ve Ankara'daki konserler!

29.08.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul etkinlikleri günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Atatürk komutasındaki ordunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ile Başkomutanlık Meydan Muharebesi Türk milleti için önemlidir. Bu özel gün ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlanacak. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz olarak nerede, kimin konseri var? İşte İstanbul'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri ve konserler...

30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul etkinlikleri 2022! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz nerede, kimin konseri var? İstanbul ve Ankara'daki konserler!

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Her sene olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda çeşitli ekinlikler düzenlenecek. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz nerede, kimin konseri var? 30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul etkinlikleri ve konserlerine ilişkin bilgiler haberimizde...

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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI İSTANBUL ETKİNLİKLERİ

Gripin konseri:

Gripin konseri, 30 Ağustos Salı akşamı, saat 21:00'da Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi Yanı İstanbul'da.

Funda Arar konseri:

Funda Arar konseri, 30 Ağustos Salı akşamı saat 20:00'da Kartal Meydan'ı İstanbul'da olacak.

Madrigal konseri:

Madrigal konseri, 30 Ağustos Salı akşamı, saat 21:00'da Gaziosmanpaşa Belediye Bahçesi İstanbul'da.

Kenan Doğulu konseri:

Kenan Doğulu konseri, 30 Ağustos Salı akşamı, saat 21:00'da Beşiktaş Barbaros Meydanı İstanbul'da.

Ceza konseri:

Ceza konseri, 30 Ağustos Salı günü, saat 19:30'da İçerenköy İdman Yurdu İstanbul'da.

Sefo konseri:

Sefo konseri,30 Ağustos Zafer Bayramı Salı günü saat 20.00'de Eyüpsultan Kültür Sanat Merkez Önü'nde olacak.

Moğollar konseri:

Moğollar konseri, 30 Ağustos Salı akşamı, saat 19:00'da Yenikapı Meydanı İstanbul'da.

İlyas Yalçıntaş konseri:

İlyas Yalçıntaş konseri, 30 Ağustos Salı akşamı, saat 21:00'da Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı İstanbul'da.

Evdeki Saat konseri:

Evdeki Saat konseri, 30 Ağustos Salı günü, saat 19:30'da İçerenköy İdman Yurdu İstanbul'da.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları 2022! 30 Ağustos mesajları ve resimli Atatürk sözleri30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları 2022! 30 Ağustos mesajları ve resimli Atatürk sözleri

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ANKARA ETKİNLİKLERİ

Athena konseri:

Athena konseri, 30 Ağustos Salı akşamı, saat 20:00'da Gençlik Parkı, Ankara'da.

Edis konseri:

Edis konseri, 30 Ağustos Salı akşamı, saat 21:30'da Atatürk Sahil Parkı, Ankara'da.

Zeynep Bastık konseri:

Zeynep Bastık konseri, 30 Ağustos Salı akşamı, saat 20:00'da Altınpark Ankara'da.

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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ

30 Ağustos Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanmış olan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her sene 30 Ağustos günü kutlanmakta olan ulusal bayramdır.

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30 Ağustos Zafer Bayramı
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