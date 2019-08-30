30 Ağustos Zafer Bayramı Kadıköy’de coşkuyla kutlandı

Etkinliğe katılan bir vatandaş, “Unutulmuş bir kutlamaydı. İlerleyen yıllarda daha büyük bir coşku ile kutlayacağız. Başkumandanımız Atatürk’ü anacağız. Ben çocuklarımla geldim” derken, başka bir vatandaş ise, “Göğsümde taşıdığım Türk bayrağını gururla taşıyorum. 46 kuşağındanım. Ve bugün çok gurur duydum. Arkadan çok güzel bir gençlik geliyor. Çok duygulandım” dedi.

“KADIKÖY’DE BAYRAMLAR FARKLI KUTLANIYOR”

Etkinliğe katılan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bu bayramı da Moda’da coşkulu bir şekilde ve Kadıköy yakışır şekilde kutlamak için böyle bir etkinlik düzenledik. Bir belgesel gösterimiz olacak. Ses ve ışıkla gösterilerimiz olacak. Burada vurgulamak istediğimiz “Kadıköy’de bayramlar farklı kutlanıyor.” Bu etkinliği Moda’da yapmamızın özel bir nedeni var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk İstanbul’a geldiği zaman bu iskeleden karaya çıkıyor. Ve İngiltere Kralı Edward’ı burada ağırlıyor. Bizim tespitimize göre en az 8 sefer buradan gelmiş. Onun anısını yaşatmak için de Moda’yı seçtik” ifadelerini kullandı.