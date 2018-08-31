HABER

30 Ağustos Zafer Bayramı Kartal’da coşkuyla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 09:53 | Son Güncelleme

30 Ağustos Zafer Bayramı, Kartal'da binlerce kişinin katılımıyla kutlandı.

İSTANBUL,(DHA)- 30 Ağustos Zafer Bayramı, Kartal'da binlerce kişinin katılımıyla kutlandı. Yürüyüşle başlayan kutlamanın ardından sanatçı Funda Arar Kartal Meydanı’nda vatandaşlara konser verdi. Kartal Belediyesi, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için bir kutlama programı düzenledi. Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ün öncülüğünde Kartallı Kazım Meydanı'ndan Kartal Meydanı'na yapılan yürüyüşle başladı. Ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle kortej yürüyüşü gerçekleştiren binlerce vatandaş Zafer Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutladı. Yürüyüşün ardından sanatçı Funda Arar da kutlamalara katılan vatandaşlar için sevilen şarkılarını söyledi. “ATAMA AŞIĞIM VE ÇOK SEVİYORUM” Kutlamaya katılan Şerife Bahçıvan, "30 Ağustos ve diğer bayramlarımızın kutlanmaya devam edilmesini diliyorum. Hiçbir zaman geri kalmamalıyız ve her zaman sokaklarda olmalıyız” ifadelerini kullanırken bir başka vatandaş,”Çok mutluyum. Atama aşığım ve çok seviyorum. Ona çok şey borçluyum” dedi. “GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’E BİR SAYGI YÜRÜYÜŞÜNDE BULUNACAĞIZ” Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz,”30 Ağustos’un mimarı Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bir saygı yürüyüşünde bulunacağız. İstiklal Marşımızı okuyacağız. Funda Arar konserimizle de şenliğimize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

PARTNERKardashianların en küçüğü olay yarattı! Evrim tadındaki değişimi görenler şok oluyorKardashianların en küçüğü olay yarattı! Evrim tadındaki değişimi görenler şok oluyor
İlber Ortaylı: Atatürk'ün dublörü bulunmuş!İlber Ortaylı: Atatürk'ün dublörü bulunmuş!
Adanalı çocuklar satranç turnuvasında yarışıyorAdanalı çocuklar satranç turnuvasında yarışıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

Denize girip saatlerce geri dönmüyordu! Sebebi şaşkına çevirdi

Denize girip saatlerce geri dönmüyordu! Sebebi şaşkına çevirdi

Ünlü iş adamı küçük erkek çocuklarla yakalandı

Ünlü iş adamı küçük erkek çocuklarla yakalandı

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Trump'tan Dünya Ticaret Örgütü'ne rest

Trump'tan Dünya Ticaret Örgütü'ne rest

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul için korkutan tsunami uyarısı: Dalgaların yüksekliği 6 metre olabilir, Ataköy'e kadar ilerler

İstanbul için korkutan tsunami uyarısı: Dalgaların yüksekliği 6 metre olabilir, Ataköy'e kadar ilerler

İğrenç hareketi yapan kocasına böyle bağırdı

İğrenç hareketi yapan kocasına böyle bağırdı

Son dakika! Batman'da çatışma! Acı haber geldi

Son dakika! Batman'da çatışma! Acı haber geldi

Huawei Mate 20 Lite, 10 Eylül’de satışa çıkacak

Huawei Mate 20 Lite, 10 Eylül’de satışa çıkacak

Fatih Portakal'dan Erdoğan'ın sözlerine dikkat çeken yorum!

Fatih Portakal'dan Erdoğan'ın sözlerine dikkat çeken yorum!

İlber Ortaylı: Atatürk'ün dublörü bulunmuş!

İlber Ortaylı: Atatürk'ün dublörü bulunmuş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.