30 Ağustos Zafer Bayramı konserlerle renklenecek

İSTANBUL (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı, İstanbul'da düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyelerince gerçekleştirilecek zafer yürüyüşlerinin yanı sıra şarkıcılar da bayram kutlamaları kapsamında müzikseverlerle buluşacak.

Sanatçı Candan Erçetin ile Türkiye'nin "İlk Bakır Nefesli Beşlisi" Golden Horn Brass, Üsküdar Meydanı'nda aynı sahneyi paylaşacak.

Teoman, saat 21.00'de Kartal Meydanı'nda, İBB Kent Orkestrası saat 20.00'de Pendik Sahili'nde, Koray Avcı saat 21.30'da Avcılar Sahil Parkı'nda konser verecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencileri saat 11.30'da Kadıköy İskelesi İstanbul Kitapçısı'nda klasik Türk müziği konseri verecek, saat 11.00'de Miniatürk'te masal dinletisi gerçekleştirilecek, saat 20.00'de Esenler Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde Nazım Hikmet'in eserinden uyarlanan "Kuvayi Milliye Destanı" isimli tiyatro oyunu sahnelenecek.