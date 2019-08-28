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30 Ağustos Zafer Bayramı konserlerle renklenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 10:38 | Son Güncelleme

Candan Erçetin Üsküdar'da, Teoman Kartal'da, Ceza Beşiktaş'ta İstanbullulara müzik ziyafeti sunacak

İSTANBUL (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı, İstanbul'da düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyelerince gerçekleştirilecek zafer yürüyüşlerinin yanı sıra şarkıcılar da bayram kutlamaları kapsamında müzikseverlerle buluşacak.

Sanatçı Candan Erçetin ile Türkiye'nin "İlk Bakır Nefesli Beşlisi" Golden Horn Brass, Üsküdar Meydanı'nda aynı sahneyi paylaşacak.

Teoman, saat 21.00'de Kartal Meydanı'nda, İBB Kent Orkestrası saat 20.00'de Pendik Sahili'nde, Koray Avcı saat 21.30'da Avcılar Sahil Parkı'nda konser verecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencileri saat 11.30'da Kadıköy İskelesi İstanbul Kitapçısı'nda klasik Türk müziği konseri verecek, saat 11.00'de Miniatürk'te masal dinletisi gerçekleştirilecek, saat 20.00'de Esenler Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde Nazım Hikmet'in eserinden uyarlanan "Kuvayi Milliye Destanı" isimli tiyatro oyunu sahnelenecek.

- Mustafa Kemal Atatürk Gravür Sergisi Taksim'de ziyaret edilebilecek

Beşiktaş'ta Barbaros Meydanı'nda saat 20.30'da rap müzik şarkıcısı Ceza sahne alacak.

Ressam Cemal Akyıldız'ın Mustafa Kemal Atatürk Gravür Sergisi, Taksim'de metro istasyonu girişinde görülebilecek.

Şarkıcı Murat Dalkılıç, Türk Hava Yolları Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşacak.

Özdilek Park İstanbul'da saat 15.00'te SesVerSus isimli acapella grubu, Zafer Bayramı'na özel milli marşlarla Barış Manço şarkılarını seslendirileceği mini bir konser verecek.

Şile'de ise ulusal ve uluslararası moda tasarımcılarının katılacağı "Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali"nin açılışı yapılacak.

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