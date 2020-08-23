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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yasaklandı mı? İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2020 11:25 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının yasaklandı" iddialarına ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yasaklandı mı? İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının koronavirüs nedeniyle yasaklandığı iddiası gündem yarattı. İçişleri Bakanlığı'nın kararına göre 30 Ağustos'ta tebrik kabul programları, resepsiyonlar ve şehitlik ziyaretleri gibi etkinliklerin düzenlenmesinin yasaklandığı iddia edildi.

Tanımlanan program dışındaki etkinliklere de izin verilmeyeceği belirtildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu karar kısa sürede gündem olurken "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının yasaklandı" iddialarına ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

İçişleri Bakanlığı'dan yapılan yazılı açıklama şöyle:

Bazı basın yayın organlarınca yapılan “İçişleri Bakanlığınca 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamalarının Yasaklandığı” iddiasına yönelik kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması zaruriyeti ortaya çıkmıştır:

  1. Ulusal ve Resmi Bayramlar İle Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği hükümleri uyarınca icra edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ile ilgili Bakanlığımızca alınan yasaklama kararı bulunmamakta olup 19.08.2020 tarihli yazımızla yapılan düzenleme Covid 19 salgını ile mücadelede içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat süreci içerisinde alınması gereken tedbirlerin Valiliklere bildirilmesidir.

  • Bu çerçevede Covid 19 salgını ile mücadele süreci başladığı andan itibaren diğer dini ve resmi bayramlarda olduğu gibi bayram kutlamalarında kamu görevlileri başta olmak üzere vatandaşlarımızın fiziki mesafe kurallarına aykırılık oluşturacak şekilde kalabalıklara neden olunmaması için bazı tedbirler alınması ve çeşitli kısıtlamalara gidilmesi Valiliklerimizden istenilmektedir.

  • Benzer uygulamalar bu yıl içerisindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları ile Ramazan ve Kurban Bayramı bayramlaşma programları için de yapılmıştır.

  • Koronavirüs salgınının yeniden ivme kazanmaya başladığı bu günlerde bulaşıcılığı çok yüksek olan hastalığın yayılımını azaltmak için her türlü etkinliğin belirlenen kurallar çerçevesinde mümkün olan en kısa sürede tamamlanması bir zorunluluktur.

  • Önümüzdeki günlerde 98 inci yıl dönümünü kutlayacağımız Zafer Bayramımızın da içerisinde bulunduğumuz salgın koşullarına göre kutlanması, çelenk sunma ve şehitlik ziyaretlerinin asgari katılımla gerçekleştirilmesi, bunun dışındaki etkinliklerin ise yüz yüze etkinlikler yerine özellikle dijital imkanların kullanılarak yapılması salgınla mücadelenin bir gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda resmi programlarda resepsiyonların yapılmaması da salgınla mücadele sürecinin bir gereğidir.

  • Bilinmelidir ki salgın şehir, bölge, kişi, etkinlik gibi unsurlara göre hareket etmemektedir. Bu doğrultuda Devletimizin ve özelinde Bakanlığımızın aldığı her türlü tedbir kararı, herhangi bir ayrım gözetmeksizin (resmi-dini bayram, 15 Temmuz anması vb.) tüm etkinlikler için benzer şekilde alınmaktadır.


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