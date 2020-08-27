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  4. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanacak mı? Fahrettin Altun açıkladı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanacak mı? Fahrettin Altun açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 20:14 | Son Güncelleme

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlamalarına ilişkin açıklama yaptı. Altun, "30 Ağustos Zafer Bayramımız bu sene de devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır." dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanacak mı? Fahrettin Altun açıkladı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan yaptığı açıklamada "30 Ağustos Zafer Bayramımız bu sene de devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır. İdeolojik saiklerle ve yersiz beklentilerle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların asılsız açıklamalarına itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı.


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