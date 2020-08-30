30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları! 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları! 30 Ağustos Zafer Bayramı mesaj görselleri!

30 Ağustos 1922 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin tam bağımsızlık yolunda attığı en önemli adımlardan biri olan Büyük Taaruz her yıl ülkemizde büyük bir birlik ve beraberlikle kutlanıyor. Bu sene koronavirüs önlemleri gölgesinde geçirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusundan hiçbir şey kaybetmedi. 30 Ağustos Zafer Bayramı anlamlı sözler ve mesajlar tebriklerini sunmak isteyenlerin yardımına koştu. En güzel Zafer Bayramı mesajlarını sizler için derledik.... 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI VE RESİMLİ SÖZLER 30 Ağustos Zafer Bayramının gururunu sevdiklerine mesaj atarak veya sosyal medyadan paylaşım yaparak kutlayanlara özel hazırladığımız iletiler haberimizde... 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum. Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve şükranla anıyorum. Canları pahasına bu topraklarda özgür bir şekilde yaşamamızı sağlayan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman gazi ve şehitlerimizi saygıyla anıyor, tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.

“Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır!” 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diyen Ulu Önder Atatürk’ün açtığı bu yolda Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan Aziz Şehitlerimizi, ebediyete intikal eden Gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz. “Büyük zaferler, yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir!” Şanlı zaferimizin 98. yılı kutlı olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda bütün Kurtuluş mücadelesi kahramanlarına saygılarımızı iletiyoruz. Şanlı zaferimizin yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanları uğruna gözlerini kırpmadan can veren aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Tüm milletimizin Zafer Bayramını kutluyorum. Hepimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Bağımsızlığımız ve bayrağımız için göğüs göğüse düşmanla çarpışan başta Gazi Mustafa Kemal Atatük olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun. Nurlar içinde yatsınlar.

Ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandıran, bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza olanak sağlayan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizden Allah razı olsun, mekanları cennet, ruhları şad olsun. Kanlarıyla ay yıldızı bayrağımıza rengini veren ve bağımsızlığı bizlere armağan eden şehitlerimizi minnetle anıyorum. Zafer Bayramımız kutlu olsun! Esareti kabul etmeyen ve kanının son damlasına kadar savaşarak bu zaferi bize armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyorum. Zafer Bayramı'nız kutlu olsun... Kurtuluş Savaşımızı dünya tarihine damga vuracak bir kahramanlık destanına dönüştüren zaferimizin yıldönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutluyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun! Esareti kabul etmeyen ve kanının son damlasına kadar savaşarak bu zaferi bize armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyorum. Zafer Bayramı'nız kutlu olsun... Kurtuluş Savaşımızı dünya tarihine damga vuracak bir kahramanlık destanına dönüştüren zaferimizin yıldönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutluyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!

Milli mücadele boyunca başta Atatürk olmak üzere bu vatan uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi şükranla anar yüce Türk milletinin Zafer Bayramını kutlarım. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyoruz Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Bu zafer, vatan toprağı işgal altında bulunan bir milletin, yokluklara, rağmen azimle, inançla ve kararlılıkla nasıl mücadele edebileceğini dosta düşmana göstermiştir. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun. Büyük Zafer’in 98. yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını sonsuz saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.