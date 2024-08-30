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  4. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Anıtkabir'e akın ettiler! Görüntüler gündem oldu

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Anıtkabir'e akın ettiler! Görüntüler gündem oldu

30.08.2024 22:50
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Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
30.08.2024 22:50
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Anıtkabir, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı. Anıtkabir'i Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaş ziyaret etti. Yüz binlerce vatandaşın telefon ışığı ve bayraklarını salladığı görüntüler gündem oldu. Türk Yıldızları'nın Anıtkabir semalarındaki saygı uçuşu da ilgiyle izlendi. İşte o görüntüler...

30 Ağustos Zafer Bayramı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Anıtkabir ise her yıl olduğu gibi bu yılda kutlamaların merkezi oldu. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 352 bin 26 kişi tarafından ziyaret edildi.

Anıtkabir Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bu yıl ocak ayında 229 bin 426, şubatta 226 bin 403, martta 223 bin 689, nisanda 513 bin 605, mayısta 577 bin 623, haziranda 345 bin 753 ve temmuz ayında 388 bin 418 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.

YÜZLERDE ZAFERİN COŞKUSU VARDI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenin ardından vatandaşların ziyaretine açılan Anıtkabir'i, Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce vatandaş ziyaret etti.

Taşıdıkları Türk bayrakları ve çiçeklerle Atatürk'ün mozolesini gelen vatandaşlar, mozoleye çiçek bıraktı. Anıtkabir'i dolduran kalabalığın yüzlerinde zaferin coşkusu vardı.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU!

Akın akın gelen vatandaşların 'Yaşa Mustafa Kemal Yaşa, adın yazılacak mücevher taşa' sözleri eşliğinde bayrakları salladığı ve ışık yaktıkları anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan Türk Yıldızları akrobasi takımı da 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde Anıtkabir semalarında saygı uçuşu gerçekleştirdi.

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30 Ağustos'un Türkiye için önemini vurgulayan 13 yaşındaki Muhammed Çağın Beydili, Türk Yıldızları gösterisini izlerken tüylerinin diken diken olduğunu belirterek, “Çok mutlu oldum, uzun zamandır istiyordum böyle bir gösteriyi izlemeyi” diye konuştu.

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Şevval Nisa Sungur ise “Türk Yıldızları'nı izlerken çok gururlu hissetim. Kendinizi de yerine koymadan yapamıyorsunuz zaten çok gururlu hissettim. Tüm Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Anıtkabir 30 Ağustos
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