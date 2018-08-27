30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümü ABD’de kutlandı

30 Ağustos zafer Bayramı dolayısıyla Orange County Türk Amerikan Derneği (OCTAA) ve Los Angeles Türk Amerikan Derneği (LATAA) tarafından organize edilen kutlamalar California eyaletinin Irvine şehrinde gerçekleşti.

Kutlamalara şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlandı. OCTAA derneğinin Başkanı Erkan Demirağcı İHA mikrofonuna yaptığı açıklamada geleneksel olarak her sene 30 Ağustos kutlamalarında bölgede yaşayan tüm Türkleri bir araya getirdiklerini ifade ederek “Asıl amaçlarımızdan biri Atatürk ve silah arkadaşlarının başardıkları Büyük Taarruzu hatırlamak ve burada büyüyen çocuklarımıza en iyi şekilde anlatmak” dedi.

Kutlamalara katılan Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz ise katılanlara yönelik yaptığı konuşmada 30 Ağustosu kutlamak için orada olduklarını ama bir diğer amacın 30 Ağustos’un önemini çocuklara anlatmak olduğunu söyledi. Oğuz “26 Ağustos’ta Büyük Taarruz başlıyor. Bir sen önce Türk tarihinin en önemli savunma savaşlarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi yaşandı. Sakarya’dan 30 Ağustos’a kadar geçen sürede Türkiye kendine yönelik işgal girişimini bitirmek için tüm varlığını ortaya koydu” dedi. 30 Ağustos’un aynı zamanda büyük bir Askeri deha olduğunu da ifade eden Oğuz, “Taarruz başlamadan evvel Mustafa Kemal Atatürk 15 günde İzmir’de görüşürüz diyor ve 14’üncü günde İzmir’e giriyor” diye konuştu.