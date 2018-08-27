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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümü ABD’de kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 09:20 | Son Güncelleme

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ıncı yıl dönümü, Güney California’da yaşayan Türkler tarafından kutlandı. Orange County, Los Angeles ve Ventura County Türk Amerikan Dernekleri’nin ev sahipliğinde gerçekleşen kutlamalara yüzlerce Türk vatandaş katıldı.

30 Ağustos zafer Bayramı dolayısıyla Orange County Türk Amerikan Derneği (OCTAA) ve Los Angeles Türk Amerikan Derneği (LATAA) tarafından organize edilen kutlamalar California eyaletinin Irvine şehrinde gerçekleşti.

Kutlamalara şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlandı. OCTAA derneğinin Başkanı Erkan Demirağcı İHA mikrofonuna yaptığı açıklamada geleneksel olarak her sene 30 Ağustos kutlamalarında bölgede yaşayan tüm Türkleri bir araya getirdiklerini ifade ederek “Asıl amaçlarımızdan biri Atatürk ve silah arkadaşlarının başardıkları Büyük Taarruzu hatırlamak ve burada büyüyen çocuklarımıza en iyi şekilde anlatmak” dedi.

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Kutlamalara katılan Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz ise katılanlara yönelik yaptığı konuşmada 30 Ağustosu kutlamak için orada olduklarını ama bir diğer amacın 30 Ağustos’un önemini çocuklara anlatmak olduğunu söyledi. Oğuz “26 Ağustos’ta Büyük Taarruz başlıyor. Bir sen önce Türk tarihinin en önemli savunma savaşlarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi yaşandı. Sakarya’dan 30 Ağustos’a kadar geçen sürede Türkiye kendine yönelik işgal girişimini bitirmek için tüm varlığını ortaya koydu” dedi. 30 Ağustos’un aynı zamanda büyük bir Askeri deha olduğunu da ifade eden Oğuz, “Taarruz başlamadan evvel Mustafa Kemal Atatürk 15 günde İzmir’de görüşürüz diyor ve 14’üncü günde İzmir’e giriyor” diye konuştu.

Güney California Amerikan Türk Derneği Başkanı Ayça Altıntığ’da İHA mikrofonuna “Yaklaşık 200 kişi memleketimizden çok uzakta ama coşkuyla 30 Ağustos’u kutluyoruz. Memleketimizin ve sevdiğimiz herkesin bayramını kutluyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından gelen konuklara yemek ikram edilirken, çocuklar için kurulan eğlence alanında sihirbaz gösterisi gerçekleşti. Kutlamaya gelenler ayrıca hep bir arada toplu fotoğraf çektirdi.

Güney California’da bir diğer kutlamada Ventura’da, Ventura Amerikan Türk Derneği VATAN tarafından gerçekleştirildi. Kutlamada konuklara yönelik hitap eden VATAN Başkanı Selda Souther, 26 Ağustos’ta başlayan ve İzmir’in 9 Eylülde işgalden kurtulmasına kadar geçen dönemin tarihi önemini vurguladıktan sonra, “30 Ağustos ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder ve ilk kez Afyon’da 1924 yılında kutlanmıştır” dedi. Souther, ayrıca tüm yokluk ve zorluklar içerisinde özgürlük mücadelesinde bulunan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi saygıyla andıklarını vurguladı.

Kutlamaya katılan Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Muavin Konsolosu Aylin Senyuz Eleveld, “Ülkemiz için özgürlüğümüze attığımız ilk adımdır” diyerek “30 Ağustos zaferi ile kazanılan bağımsızlığı ülkemizde ve ülke dışında Türkler olarak her zaman barış ve refah içinde yaşamak nasip olsun” diye konuştu.
Konuşmaların ardından kutlamalara katılanlara yemek ikram edildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Büyük Taarruz 30 Ağustos

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