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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kaçıncı yılı? Bu sene Zafer Bayramı'nın kaçıncı yıl dönümünü kutlayacağız? İşte Zafer Bayramı'nın anlam ve önemi

29.08.2023 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kaçıncı yıl dönümü olduğuna dair araştırmalar hız kazandı. Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos Zaferi ile sonuçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti. Bu yıl da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir coşku içinde kutlayacağız. Peki, bu sene 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kaçıncı yılı? İşte tüm detaylar...

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kaçıncı yılı? Bu sene Zafer Bayramı'nın kaçıncı yıl dönümünü kutlayacağız? İşte Zafer Bayramı'nın anlam ve önemi

Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı... Cumhuriyet'e uzanan yolda önemli kırılma aşamalarından biri olarak görülen 30 Ağustos Zafer Bayramı Türk milleti için son derece önemlidir. Yarın büyük bir coşku içinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayacağız. Çeşitli etkinliklerin düzenleneceği bugünde 30 Ağustos'un kaçıncı yıl dönümü olduğu merak edildi. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kaçıncı yılı? Bu sene Zafer Bayramı'nın kaçıncı yıl dönümü? İşte tüm merak edilenler...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN KAÇINCI YILI?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu yıl 102. yıl dönümünü büyük bir coşku içinde kutlayacağız.

30 Ağustos Zafer Bayramı 2

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?

26 Ağustos 1922’de başlayan 30 Ağustos 1922 gününe kadar beş gün beş gece devam eden Büyük Taarruz, Türk ordusunun kesin zaferi ile sonuçlanmıştır. Taarruzun planlaması büyük bir gizlilik ve titizlik içinde yapılmıştır. Taarruzun zamanından Gazi Mustafa Kemal Paşa ve yanındaki bir iki yakın mesai arkadaşından başka kimse haberdar olmamıştır.

Büyük Taarruz öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden dördüncü defa olmak üzere Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya Başkomutan unvanı verilmiştir. 30 Ağustos’ta Türk ordusunun kesin zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerek basında gerekse halk arasında büyük sevinçle karşılanmış, orduya ve ordunun Başkomutanına başarılarından dolayı tebrik telgrafları gelmiştir.

30 Ağustos Zafer Bayramı 4

Zaferden iki yıl sonra 30 Ağustos 1924’te Dumlupınar’da Büyük Zafer’in Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın da katıldığı bir törenle hem zafer kutlanmış hem de şehitler anılmıştır.

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Bu törenden iki yıl sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir kanun çıkarılarak 30 Ağustos’un ordunun bayramı olduğu belirlenmiştir.

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