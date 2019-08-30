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30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde sokak köpeği sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 13:50 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Törende, protokolün önünde yatan sokak köpeği, katılımcıların ilgi odağı oldu. Manavgat'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, ilk tören Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Törene Manavgat Kaymakam Vekili ve Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Garnizon Komutan Vekili Personel Asteğmen Muhammet Akılçağı, Side Özel Eğitim Merkezi Komutanı Jandarma Albay Murat Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay İlker Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, daire müdürleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gaziler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulduğu törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Garnizon Komutan Vekili Personel Asteğmen Muhammet Akılçağı, 1'inci Dünya Savaşı'nın ardından galip devletler ve onların maşa olarak kullandıkları devletlerin Anadolu'yu işgal ettiklerini hatırlatarak, 30 Ağustos zaferinin son ferdi ortadan kalkmadan Türk ulusunun özgürlük ve bağımsızlığının sona erdirilemeyeceğini bütün dünyaya gösterdiğini söyledi. Törenin ardından Manavgat Kaymakam Vekili ve Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin ve Belediye Başkanı Şükrü Sözen tebrikleri kabul etti. Yalçın Sezgin, Zafer Bayramı'nı tebrik ederek, "Bize bu bayramı hediye eden büyük önderimiz, Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve zaferin kahramanlarını minnet, şükran ve rahmetle anıyorum" dedi. SOKAK KÖPEĞİ İLGİ ODAĞI OLDU Tören sırasında protokolün önüne gelen sokak köpeği herkesin dikkatini çekti. Tören başlarken protokole yaklaşan köpek, Kaymakam Vekili ve Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin ve Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in önüne yattı. Hem Yalçın Sezgin, hem de Şükrü Sözen çelenk sunmak için ayrıldığı sırada kıpırdamayan köpek, saygı duruşu sırasında da yerinden ayrılmadı. Köpek, İstiklal Marşı okunurken protokolün arasına girdi. Sokak köpeği tören bitinceye kadar protokol sıraları arasında dururken, katılımcılardan da ilgi gördü.

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