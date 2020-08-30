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30 Ağustos Zafer Bayramı tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 09:17 | Son Güncelleme

30 Ağustos Zafer Bayramı, yurdun her yanında coşkuyla kutlanmaya başladı. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonları bu sabah 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile havalandı. Megakent İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü dolayısıyla birçok gökdelene dev Türk bayrakları asıldı. Görenleri hayran bırakan manzara havadan görüntülendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanıyor

Sahip olduğu yeryüzü şekilleri dolayısıyla dünyada turizme yönelik sıcak hava balonculuğunun yoğun olarak yapıldığı bölgeler arasında yer alan Kapadokya bölgesinde bu sabah havalanan çok sayıda balonun sepetine 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı ve Atatürk posteri asıldı.

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Voyager Balloons pilotlarından Hakan Zengin yaptığı açıklamada, “ Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız. Zafer Bayramı’mız dolayısıyla şanlı Türk Bayrağımız ile birlikte uçacağız. Bugün de böyle bir uçuş gerçekleştirmek bizim için gerçekten gurur verici. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı gökyüzünde kutlayacağız” dedi.

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Yerli ve yabancı turistler, güneşin doğuşuyla başlayan ve yaklaşık 1 saat süren uçuşta peribacalarını arasında süzülerek hem yörenin doğal güzelliklerini izlemenin keyfini yaşarken hem de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuna şahitlik etti.

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GÖKDELENLER DEV TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Megakent İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü dolayısıyla birçok gökdelene dev Türk bayrakları asıldı. Görenleri hayran bırakan manzara havadan görüntülendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü nedeniyle İstanbul genelinde birçok gökdelene ve binaya dev Türk bayrakları asıldı. Maslak'ta iş merkezleri ve plazaların bulunduğu gökdelenlere asılan Türk bayrakları havadan drone ile görüntülendi. İstanbul’un birçok noktasından görülen dev bayraklar, görenleri kendine hayran bıraktı.

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