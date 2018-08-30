"Kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna büyük mücadeleler vererek tarihin müstesna sayfalarına adlarını altın harflerle yazdıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yakın silah arkadaşları olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın fedakar ve kahraman komutanları, aziz şehitlerimiz ve kıymet devlet büyüklerimiz, 30 Ağustos Zafer Bayramının 96'ncı yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle Genelkurmay Başkanımız ve Kuvvet Komutanlarımızla birlikte huzurunuzda bulunmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. 7 düvelin kutsal vatan topraklarımızı işgal girişimine karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 'Ya istiklal ya ölüm' parolasıyla verdiğimiz mücadele en zor şartlara ve imkansızlıklara rağmen eşsiz bir zaferle sonuçlanmıştır. Binlerce yıllık tarihi boyunca hür ve bağımsız yaşamış asil Türk milletinin egemenlik ve istiklalini savunmak için gösterdiğiniz benzersiz cesaret, azim, fedakarlık ve kahramanlıklar, bizler ve gelecek nesiller için en büyük ilham kaynağıdır."

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ve garnizonda görevli generaller, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelemiz devam edecektir." dedi.

- "Ölürsem şehit kalırsam gazi..."

"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır." düşüncesiyle devraldıkları emanete sahip çıkmayı omuzlarındaki en onurlu sorumluluk olarak nitelendiren Akar, şöyle devam etti:

"Bu sorumluluğun bilincinde olarak kutsal vatan topraklarının bütünlüğü ve güvenliği ile asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna başta FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelemiz devam edecektir. Sizler tarafından kurulan asil Türk milletinin egemenlik ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz abidesi, eseri Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar mensupları tarafından ilelebet korunacak, aziz hatıralarınız daima minnet, saygı ve şükranla anılacaktır. Ruhunuz şad olsun."

- Karanfil bıraktı

Milli Savunma Bakanı Akar ve beraberindekiler, daha sonra milli mücadelede görev almış komutanların kabirlerine karanfil bıraktı.

Devlet Mezarlığı ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak ile garnizonda görevli bazı generaller de hazır bulundu.

Anı fotoğrafı çektirmesinin ardından Akar, gazetecilerin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

