30 Ağustos Zafer Bayramı, Yalova’da coşkuyla kutlandı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü kutlamaları, Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Törende ilk olarak Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Garnizon ve Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik ve Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Deniz Öğretmen Albay Hayrullah Şahin, günün önemine ilişkin konuşma yaptı. Albay Şahin, şunları söyledi:

"Türk ulusunun kazandığı Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 96’ncı yılını kutluyoruz. Afyonkarahisar, Dumlupınar Muharebesi ve onun son safhası olan 30 Ağustos Zaferi, Türk tarihinin en önemli dönüm noktasını oluşturur. Türk ulusunun gerçekleştirdiği bu kesin sonuçlu ve dünya tarihine de yeni bir yön veren bu zafer eşine az rastlanır. Osmanlı Devleti'ni paylaşma gayretinde olan Batılı devletler bu fırsatı 1. Dünya Savaşı sonunda yakalamış ve ülkeyi yönetenlerin de aczinden yararlanarak Sevr Anlaşması ile hedeflerine ulaşmak istemişlerdir. Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919’da Samsun'a çıkarak, işgal devletlerine karşı başlatmış olduğu Ulusal Bağımsızlık Savaşı, 30 Ağustos 1922 günü dünyanın en güçlü devletleri tarafından desteklenen işgalci Yunan ordusuna karşı kazanılmış Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile amacına ulaşmıştır."

Şahin'in ardından Yalova Anadolu Lisesi öğrencisi İpek Tepe, 'Akdeniz' adlı şiiri okudu. Yalova Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri de halk oyunları gösterisi sundu. Daha sonra Vali Yılmaz, törene katılanların bayramlarını kutladı. Kutlamalar, askeri birliklerin tören geçişleriyle sona erdi. Törene Ak Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, kamu kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Buradaki törenin ardından Vali Yılmaz, makamında tebrikleri kabul etti.