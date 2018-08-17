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30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 13:08 | Son Güncelleme

19 Ağustos'ta yapılacak prova ve 30 Ağustos'ta kutlanacak Zafer Bayramı ve Zafer Haftası'nın 96. yıl dönümü anma etkinlikleri nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İSTANBUL (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası'nın 96'ıncı yıl dönümü anma etkinlikleri dolayısıyla 19 Ağustos'ta ve 30 Ağustos'ta trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 19 Ağustos'ta prova ile 30 Ağustos'ta kentte gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Buna göre, 07.00 ile 14.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D-100 istikametinden, 10. Yıl Caddesi'nden, Edirnekapı'dan, Oğuzhan Caddesi'nden, Sofular Caddesi'nden, Halıcılar Caddesi'nden, Akdeniz Caddesi'nden, Akşemsettin Caddesi'nden, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan, Keçeci Meydan Sokaktan Vatan Caddesi'ne girişler ile Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.

Trafik, Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddesi'nden alternatif güzergah olarak verilecek.

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