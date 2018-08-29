30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

İSTANBUL (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası'nın 96. yıl dönümü anma etkinlikleri dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında 07.00-14.00 arasında bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Düzenleme doğrultusunda, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D-100 istikametinden, 10. Yıl Caddesi'nden, Edirnekapı'dan, Oğuzhan Caddesi'nden, Sofular Caddesi'nden, Halıcılar Caddesi'nden, Akdeniz Caddesi'nden, Akşemsettin Caddesi'nden, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan, Keçeci Meydan Sokağı'ndan Vatan Caddesi'ne girişler ile Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar yarın belirtilen saatlerde trafiğe kapalı olacak.
Trafik, alternatif güzergah olarak Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddesi'nden verilecek.
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