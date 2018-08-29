30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Bizler Atatürk'ün izinde, ulusumuzun bağımsızlık meşalesini yakan iradesinden aldığımız güçle, Türkiye Cumhuriyeti'ni emin ellerde aydınlık geleceğe taşımaya söz veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karaca, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, onurla ve gururla kutladıkları Zafer Bayramı'nın Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da başlattıkları bağımsızlık yürüyüşünün, 30 Ağustos 1922'de zaferle taçlandırılması olduğunu belirtti.

"Atatürk liderliğinde ulusumuzun tüm zorluklara rağmen kararlı, inançlı ve özverili mücadelesi, tarihin altın sayfalarındaki yerini almıştır." ifadesini kullanan Karaca, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın sadece Türkiye'nin değil, tüm mazlum ülkelerin bayramı olduğunu vurguladı.

Karaca, şunları kaydetti:

"Egemen güçlere ve emperyalizme karşı verilen milli mücadelemizin bizlere bıraktığı miras Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu zaferin sonunda, özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı kazandık ve Cumhuriyeti ilan ettik, hakimiyeti saraydan alıp millete verdik. 30 Ağustos Zaferi sayesindedir ki 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak kabulü olarak ortaya çıktı ve tam bağımsız bir ülkeye kavuştuk. Bizler Atatürk'ün izinde, ulusumuzun bağımsızlık meşalesini yakan iradesinden aldığımız güçle, Türkiye Cumhuriyeti'ni emin ellerde aydınlık geleceğe taşımaya söz veriyoruz. Büyük Zaferin 96. yıl dönümünde, ülkemizi bizlere emanet eden Cumhuriyetimizin kurucusu ve ebedi Başkomutanımız Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi minnetle ve şükranla anıyoruz."

