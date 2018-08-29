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30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 19:58 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık: - "Büyük zaferi canları ve kanlarıyla kazandıran ve vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı uğruna hayatlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, gazilere şükranlarımızı sunuyorum" - Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Talgat Muhtarov: - "Kazakistan bağımsızlığını ilan ettiği günden itibaren Türkiye, Kazakistan’ın Silahlı Kuvvetlerini kurma yolunda kardeşlik desteği verdi"

Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin, "Büyük zaferi canları ve kanlarıyla kazandıran ve vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı uğruna hayatlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, gazilere şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

Büyükelçi Uyanık'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle elçilik binasında verdiği resepsiyona, Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Talgat Muhtarov, Kazakistan Meclisi Uluslararası İlişkiler, Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı ve Milletvekili Muhtar Erman'ın yanı sıra yabancı misyon şefleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Uyanık, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin şanlı ordusunun büyük zaferle bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini dünyaya bir kere daha gösterdiğini belirtti.

Zafer Bayramı'nı Kazakistan’da kutlamanın gurur kaynağı olduğunu söyleyen Uyanık, Kazakistan halkının da 30 Ağustos Anayasa Günü'nü kutladı.

Büyükelçi Uyanık, bugün Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in Semipalatinsk nükleer deneme sahasını kapatmakla ilgili aldığı kararın 27. yıl dönümü olduğuna işaret ederek, “Kazakistan’ın nükleer silahlardan arınmış bir dünya hedefi yolundaki çabalarını takdir ettiğimizi ve desteklediğimizi bu vesileyle vurgulamak istiyorum.” diye konuştu.

Astana’nın başkent ilan edilişinin 20. yıl dönümünü kutlayan Uyanık, Astana’nın modern bir başkent olarak inşasında Türk müteahhitlik firmalarının büyük katkı sağladığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Uyanık, “Stratejik ortağımız Kazakistan ile ilişkilerimiz her alanda gelişmektedir. İki ülke arasında gerçekleştirilen üst düzey temasların sıklığı bunun en somut göstergesidir.” ifadesini kullandı.

Büyükelçi Uyanık ayrıca "Büyük zaferi canları ve kanlarıyla kazandıran ve vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı uğruna hayatlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, gazilere şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

Muhtarov da Kazakistan ile Türkiye arasında savunma alanındaki ilişkilerin geliştiğine dikkati çekerek, "Kazakistan bağımsızlığını ilan ettiği günden itibaren Türkiye, Kazakistan’ın Silahlı Kuvvetlerini kurma yolunda kardeşlik desteği verdi." şeklinde konuştu.

Türkiye'deki askeri eğitim kurumlarda 180 civarında Kazak askerin eğitimlerini tamamladığını söyleyen Muhtarov, "Şu an Türkiye'de 30'dan fazla asker eğitim alıyor. Türkiye’nin askeri eğitim modeli kültürümüze yakın ve taleplerimizi karşılıyor." dedi.

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