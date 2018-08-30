HABER

30 Ağustos "Zafer Konvoyu" ile kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 15:11 | Son Güncelleme

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96.

30 Ağustos "Zafer Konvoyu" ile kutlandı

Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA-Güven USTA / İSTANBUL,(DHA)
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yılı kutlamaları kapsamında İstanbul renkli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Yarım yüzyılı devirmiş klasik otomobiller, İstanbul Park Formula 1 pistinde Türk bayraklarıyla konvoy oluşturup, zafer turu attı. Bağdat Caddesi'nden geçen "Zafer Konvoyu", seyrini Kadıköy Kalamış'ta sonlandırdı.
İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) ve Intercity Istanbul Park iş birliğinde gerçekleşen etkinliğe 100’e yakın klasik araç katıldı. Beş buçuk kilometrelik Formula 1 pistinde klasik araçlardan oluşturulan “Zafer Konvoyu", 3 tur attıktan sonra sahil yolu güzergâhına çıktı. Maltepe'de mola veren konvoy, seyrini Bağdat Caddesi üzerinden geçerek Kadıköy Kalamış'ta sonlandırdı.

"ZAFER BAYRAMI COŞKUSUNU YAŞIYORUZ"
İKOD Başkanı Serkan Okay, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Tüm milli bayramlarda olduğu gibi bugün de 100'e yakın klasik araçla İstanbul Park Formula 1 pistindeyiz. Bugün pistte yarış araçları olmayacak. Bugün bir döneme damgasını vurmuş, yarım asrı devirmiş, 1940'lı yıllardan 1970'li yıllara kadar rengarenk klasik araçlarla zafer turu atacağız. Beş buçuk kilometrelik pistte 3 tur atacağız. Bayraklarımızla bu coşkuyu yaşatmaya çalışacağız" dedi.
Levent Akmaz ise "30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu yaşıyoruz. Çocuklara da yaşatmaya çalışıyoruz. Konvoy gayet keyifli. Çocuklarla da ilk kez katıldık. Onun heyecanını yaşıyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

30 Ağustos 30 Ağustos 30 Ağustos 30 Ağustos

PARTNERTürk işi giyindiTürk işi giyindi
Kocaeli'ndeki macera parkında korkunç anlar! Herkesin gözü önünde yere çakıldıKocaeli'ndeki macera parkında korkunç anlar! Herkesin gözü önünde yere çakıldı
Bangladeşli genç 3. kattan aşağı böyle düştüBangladeşli genç 3. kattan aşağı böyle düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! ABD ve Rusya karşı karşıya geldi: Akdeniz ve Suriye'de savaş sesleri!

Son dakika! ABD ve Rusya karşı karşıya geldi: Akdeniz ve Suriye'de savaş sesleri!

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Galatasaray'dan Aboubakar için ikna turları!

Galatasaray'dan Aboubakar için ikna turları!

Yıldız Tilbe'nin tweeti sosyal medyayı salladı

Yıldız Tilbe'nin tweeti sosyal medyayı salladı

Almanya'dan krizi tırmandıracak karar!

Almanya'dan krizi tırmandıracak karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

İlginizi Çekebilir

Kemal Öksüz Ermenistan'da yakalandı!

Kemal Öksüz Ermenistan'da yakalandı!

Ahmet Hakan Murat Hazinedar'la ilgili rüşvetin belgesini açıkladı!

Ahmet Hakan Murat Hazinedar'la ilgili rüşvetin belgesini açıkladı!

İstanbul'da yakalanmıştı! Seda Dudurkayeva ile ilgili flaş gelişme

İstanbul'da yakalanmıştı! Seda Dudurkayeva ile ilgili flaş gelişme

Fatih Portakal Instagram hesabından paylaştığı video ile olay yarattı! Arapapıştı Kanyonu...

Fatih Portakal Instagram hesabından paylaştığı video ile olay yarattı! Arapapıştı Kanyonu...

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli'ndeki macera parkında korkunç anlar! Herkesin gözü önünde yere çakıldı

Kocaeli'ndeki macera parkında korkunç anlar! Herkesin gözü önünde yere çakıldı

ABD'de çok konuşulacak anket! 'Düşman olarak görüyoruz'

ABD'de çok konuşulacak anket! 'Düşman olarak görüyoruz'

Dünyanın gözü burada! Mehmetçik alarmda

Dünyanın gözü burada! Mehmetçik alarmda

Diyarbakır'da hastaneyi karıştıran iddia! Hemşire, erkek diyetisyeni...

Diyarbakır'da hastaneyi karıştıran iddia! Hemşire, erkek diyetisyeni...

İstanbul'da korkunç olay! Caddede yürüyen kadın onu görünce bayıldı

İstanbul'da korkunç olay! Caddede yürüyen kadın onu görünce bayıldı

Mihyar Serdar Kayseri'de yakalandı

Mihyar Serdar Kayseri'de yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.