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  4. 30 Ağustos Zaferi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Anıtkabir'de

30 Ağustos Zaferi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Anıtkabir'de

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
30.08.2024 10:13
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30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta ve dış temsilciliklerde coşku ve heyecanla kutlanıyor.

30 Ağustos Zaferi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Anıtkabir'de

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla başkent Ankara’da programlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Anıtkabir'de başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sonlanacak program, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanını Anıtkabir'e yapacağı ziyaretle başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen program, ilk olarak mozolesine ay yıldız motifli çelenk bırakmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve törende hazır bulunan devlet erkânı, daha sonra Misak-ı Millî Kulesi’ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel deftere şunları yazdı:

''Aziz Atatürk, Anadolu'daki varlığımızı perçinleyen Büyük Zaferin 102. yıl dönümünü heyecanla kutluyoruz. Büyük bir inancın sarsılmaz bir inancın Türkiye Cumhuriyetini muasır medeniyetler çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye vizyonumuzu hayata geçirene kadar kararlılıkla yürüyoruz. Tüm şehitlerimizi aziz ve minnetle anıyoruz.''

Anıtkabir ziyaretinin ardından Erdoğan, 11.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen tebrikat töreniyle tebrikleri kabul edecek. Programlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Birinci Meclis'e kadar gerçekleştirilecek geçit töreniyle devam edecek.

TBMM önünde geçit töreni öncesinde Mehteran Birliği ve Karma Bando konserleri düzenlenecek. Geçit törenine Türk Yıldızları da gösterileriyle eşlik edecek.

ÖZGÜR ÖZEL TÖRENE KATILMADI

Cumhurbaşkanı'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etmesi,
CHP Lideri Özgür Özel’in ise Anıtkabir’deki törene, Dumlupınar’daki bir program nedeniyle katılamaması dikkatlerden kaçmadı.

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erdoğan zafer bayramı
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