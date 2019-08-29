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30 Ağustos zaferi, yeniden yaşatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 15:41 | Son Güncelleme

İletişim Başkanlığı tarafından Taksim Meydanı'nda kurulan "30 Ağustos-Zafere Giden Yol" Dijital Gösterim Merkezi yarın açılacak - Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün peleriniyle çeşitli eserlerin de yer alacağı merkezde, videolar, hologramlar ve üç boyutlu görseller eşliğinde şanlı destan yeniden yaşatılacak

İSTANBUL (AA) - İletişim Başkanlığı tarafından Taksim Meydanı'nda kurulan "30 Ağustos-Zafere

Giden Yol" Dijital Gösterim Merkezi'nde milletin yazdığı şanlı destan yeniden yaşatılacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, dünyanın adından övgüyle bahsettiği, şanlı tarihin en önemli dönüm noktalarından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümünün büyük bir
coşkuyla kutlandığı anımsatıldı.

Bu büyük sevinci ve onuru yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve
Kurtuluş Savaşı'nı yöneten Gazi Meclisin tüm üyelerini, bu toprakların bedelini canlarıyla, kanlarıyla, alın teriyle ödeyen şehitler ile kahraman gazilerin saygı ve minnetle yad edildiği belirtilen açıklamada, "Her köşesi işgal altında ümitsiz bir durumda sanılan bir milletin uyanışı, direnişi, dirilişi, kurtuluşu ve yeni bağımsız bir Cumhuriyet olarak yeniden kuruluş öyküsünün en can alıcı noktalarıyla, çarpıcı öyküleriyle büyük acılardan, büyük zafere koşan insanüstü mücadelesini anlatmak boynumuzun borcudur." denildi.

Yarın saat 09.30'da açılacak Dijital Gösterim Merkezi'nde Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Conk Bayırı, Şuhut Çakırgözü ve Dumlupınar çadırları, videolar, dijital hologramlar ve üç boyutlu görseller eşliğinde, 600 metrekare kapalı alanda 4 ayrı bölüm içinde gösterilecek.

Harbiye Askeri Müzesi'nden getirilen ve içerisinde Mustafa Kemal Atatürk'e ait
pelerinin bulunduğu ve çeşitli eserlerin de yer alacağı Dijital Gösterim Merkezi,
7 gün boyunca 11.00-23.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

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30 Ağustos-Zafere Giden Yol İletişim Başkanlığı

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