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30 Ağustos zaferini Çatak kanyonunu geçerek kutladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 14:39 | Son Güncelleme

Kastamonu’da adrenalin tutkunları, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97.

Kastamonu’da adrenalin tutkunları, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Çatak kanyonunu geçerek zafer kutlaması yaptı. Sporcular, kanyon geçişi sırasında şehitlerin ruhuna atfen türküler de seslendirdi.
Trakya Kanyon Topluluğu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı Saygı Etkinliği yaptı. Etkinlik çerçevesinde bir grup kanyon sporcusu, Kastamonu’nun Azdavay ilçesine geldi. Azdavay’da Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek tarafından karşılanan kanyon sporcuları, ilçeye bağlı Başören köyünde kahvaltı yaptı. Bir süre dinlendikten sonra kanyon sporcuları, Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek’inde katılımıyla Çatak kanyonunun girişi olan Kayabaşı köyü Nalbantoğlu Mahallesine geçti.
Burada kanyona girişi için hazırlık yapan ekip, hazırlıklarını tamamladıktan sonra 6 kilometre uzunluğundaki Çatak kanyonuna giriş yaptı. Zorlu etap ve parkurlardan şehitlerin ruhuna atfen türküler seslendirerek geçen sporcular, yaklaşık 6 kilometre kanyonda ilerleyerek Pınarbaşı ilçesine bağlı saklı cennet Ilıca Şelalesine ulaştı. Ilıca Şelalesinde bir süre dinlenen sporcular, daha sonra araçlarla Azdavay ilçesine kamp yaptıkları Başören köyüne geçti. Burada piknik yapan ekip, gece kamp alanında konakladıktan sonra ilçeden ayrıldı.
Geçiş sonrası konuşan sporcuları, “30 Ağustos Zafer Bayramında Çatak kanyonunu geçmekte bizlere destek olan Azdavay Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Azdavay’ın da tanıtımına, ileriye dönük turizmine de bir katkımız olduysa ne mutlu bize" dediler.

30 Ağustos zaferini Çatak kanyonunu geçerek kutladılar

30 Ağustos zaferini Çatak kanyonunu geçerek kutladılar

30 Ağustos zaferini Çatak kanyonunu geçerek kutladılar

30 Ağustos zaferini Çatak kanyonunu geçerek kutladılar

30 Ağustos zaferini Çatak kanyonunu geçerek kutladılar

30 Ağustos zaferini Çatak kanyonunu geçerek kutladılar

30 Ağustos zaferini Çatak kanyonunu geçerek kutladılar

30 Ağustos zaferini Çatak kanyonunu geçerek kutladılar

30 Ağustos zaferini Çatak kanyonunu geçerek kutladılar

30 Ağustos zaferini Çatak kanyonunu geçerek kutladılar

30 Ağustos zaferini Çatak kanyonunu geçerek kutladılar

30 Ağustos zaferini Çatak kanyonunu geçerek kutladılar

30 Ağustos zaferini Çatak kanyonunu geçerek kutladılar

30 Ağustos zaferini Çatak kanyonunu geçerek kutladılar

30 Ağustos zaferini Çatak kanyonunu geçerek kutladılar

30 Ağustos zaferini Çatak kanyonunu geçerek kutladılar

30 Ağustos zaferini Çatak kanyonunu geçerek kutladılar

30 Ağustos zaferini Çatak kanyonunu geçerek kutladılar

30 Ağustos zaferini Çatak kanyonunu geçerek kutladılar
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