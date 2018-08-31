"30 Ağustos Zaferi'yle Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğu tescillendi"

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Babacan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü'yle ilgili, "Büyük Taarruz'un başlangıcının 26 Ağustos olması bir tesadüf değil. Mustafa Kemal, bu tarihi seçerek Malazgirt Zaferi'ne bir gönderme yapmıştır. Türk tarihinde önemli başarılar hep ağustos ayında alınmıştır. 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'yle Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı, 30 Ağustos zaferiyle de Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğu tescillendi." dedi.

Prof. Dr. Hasan Babacan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 Ağustos'ta başlatılan Büyük Taarruz ve bunu taçlandıran 30 Ağustos'un, İslam'ın ve Türklüğün en son kalesi denilebilecek Anadolu'nun düşmanın istilasına karşı koyması ve Viyana Kongresi'nde tartışılan şark meselesine ve Avrupa devletlerinin sömürge politikasına bir başkaldırısı ve bu coğrafyada yaşayan insanların yok olmayacağı mesajı olduğunu kaydetti.

30 Ağustos'ta sadece özgürlük ve toprak savaşı verilmediğini belirten Babacan, bunun aynı zamanda Türklerin dinlerini özgürce yaşayabilmek için verdikleri bir mücadele olduğunu ifade etti.