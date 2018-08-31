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"30 Ağustos Zaferi'yle Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğu tescillendi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 00:21 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Hasan Babacan: - "Büyük Taarruz'un başlangıcının 26 Ağustos olması bir tesadüf değil. Mustafa Kemal, bu tarihi seçerek Malazgirt zaferine bir gönderme yapmıştır. Türk tarihinde önemli başarılar hep ağustos ayında alınmıştır" - "26 Ağustos Malazgirt Zaferi'yle Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı, 30 Ağustos Zaferi'yle de Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğu tescillendi"

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Babacan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü'yle ilgili, "Büyük Taarruz'un başlangıcının 26 Ağustos olması bir tesadüf değil. Mustafa Kemal, bu tarihi seçerek Malazgirt Zaferi'ne bir gönderme yapmıştır. Türk tarihinde önemli başarılar hep ağustos ayında alınmıştır. 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'yle Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı, 30 Ağustos zaferiyle de Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğu tescillendi." dedi.

Prof. Dr. Hasan Babacan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 Ağustos'ta başlatılan Büyük Taarruz ve bunu taçlandıran 30 Ağustos'un, İslam'ın ve Türklüğün en son kalesi denilebilecek Anadolu'nun düşmanın istilasına karşı koyması ve Viyana Kongresi'nde tartışılan şark meselesine ve Avrupa devletlerinin sömürge politikasına bir başkaldırısı ve bu coğrafyada yaşayan insanların yok olmayacağı mesajı olduğunu kaydetti.

30 Ağustos'ta sadece özgürlük ve toprak savaşı verilmediğini belirten Babacan, bunun aynı zamanda Türklerin dinlerini özgürce yaşayabilmek için verdikleri bir mücadele olduğunu ifade etti.

"Büyük taarruz, hiç olmayan maddi güçle yola çıkıp buna manevi gücü de ekleyerek kazanılmış çok önemli bir zaferdir." ifadelerini kullanan Babacan, Anadolu'da halkın yıllardır devam eden savaşlar ve özellikle de Birinci Dünya Savaşı’ndan yorgun düştüğünü, İzmir’in ve sonrasında da Batı Anadolu'nun Yunan işgaline girmesinin "bardağı taşıran son damla" olduğunu dile getirdi.

Babacan, Türk bağımsızlık savaşının son hamlesi olan Büyük Taarruz'un gerçekleştiği günlerde Anadolu'nun sadece maddi yokluklarla değil, aynı zamanda insan yokluğuyla da mücadele ettiğini kaydetti.

- Mustafa Kemal askeri bir dehaydı

Mustafa Kemal'in askeri deha olduğunun altını çizen Babacan, Türk milletinin Mustafa Kemal'in neler yapabileceğini, Mustafa Kemal'in de Türk milletinin mücadele kapasitesini Çanakkale Savaşı'nda tanıdığını anlattı.

Prof. Dr. Babacan, şunları söyledi:

"Büyük Taarruzun başlangıcının 26 Ağustos olması bir tesadüf değil. Mustafa Kemal, bu tarihi seçerek Malazgirt Zaferi'ne bir gönderme yapmıştır. Türk tarihinde önemli başarılar hep ağustos ayında alınmıştır.

26 Ağustos Malazgirt Zaferi'yle Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı, 30 Ağustos zaferiyle de Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğu tescillendi."

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