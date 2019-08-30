30 Ağustos'ta Anıtkabir Ziyaretçileri Ne Düşünüyor?

İleri yaşlardaki kuşaklar ise, bugünkü Türkiye tablosundan endişelerini paylaşarak bu nedenle Atatürk'ün düşüncelerini anımsatıyorlar. Örneğin emekli astsubay olduğunu belirten bir vatandaş, "Eğer dünya 30 Ağustos’u Türkiye’de yaşamasaydı emperyalizmin boyunduruğu olan devletler bağımsızlığa özgürlüğe kavuşamazlardı. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük devrimcisi Atatürk’tür. Biz Atatürk’e sahip çıktığımız zaman, Atatürk yolunda, aydınlık yolda eğittiğimiz zaman bu ülke hiçbir zaman ne tarikatçıların ne şıhların ne de mollaların ülkesi olmayacak" diyor. Bir başka emekli vatandaş ise, "30 Ağustos tam bağımsız bir ülke olmasını sağlayan savaşın başlangıcıdır. Ve biz bununla her zaman gurur duyuyoruz. Bağımsızlığımızı yeniden bir 30 Ağustos yaşamamız gerektiğini düşünüyorum" görüşünü aktarıyor.

Bazı öğrenciler de gelecek için kurtuluş ve kuruluş günlerinden ders çıkarılması görüşünü paylaşıyor. Bir öğrenci, "30 Ağustos Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi, küllerinden doğup prangalarını atmış bir millet olmamızın, hürriyete attığımız bir adımıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin iki türlü savaşı olduğunu düşünüyorum bu konuda. Birincisi sıcak savaş diğeri uygarlık savaşı. 30 Ağustos sıcak savaşın bitip uygarlık savaşının başladığı bir yıl dönümü olarak da görülebilir. Savaşın üzerinden 97 sene geçmesine rağmen aynı coşkuyu tekrar hissedebiliyorsak aslında bizim için sadece bir zaferden öte o ateşi ve heyecanı içimizde yaşadığımızı düşünüyorum" diye konuşuyor. Bir diğeri de "Memleket çok büyük bir savaş görmüş çok büyük acılar çekmiş ve bunun sonucunda da bir zafer kazanılmış artık düşmana dur denilmiş. Açıkçası biraz karışık duygular içerisindeyim. Geçmişten ders çıkararak geleceğimize yön vermemiz lazım" ifadesini kullanıyor.