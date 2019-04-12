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30. Ankara Uluslararası Film Festivali başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 12:46 | Son Güncelleme

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen Ankara Uluslararası Film Festivali'nin 30'uncusu, 18-28 Nisan'da dünya sinemasının seçkin örneklerini sinemaseverlerle buluşturacak

ANKARA(AA) - Dünya sinemasından seçkin örneklerin yer alacağı Ankara Uluslararası Film Festivali, 18-28 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından organize edilen festivalin 30'uncusu, bu yıl yine dünya sinemasının seçkin örneklerini sinemaseverlerle buluşturacak.

Sinemaseverlerin merakla beklediği festivalin dünya sineması seçkisi; "Berlin Ekspres", "Daha Ötesi Yok", "Dünya Festivallerinden", "Duvar Yıkılıyorken", "Retrospektif: Werner Herzog" ve "V4: Orta Avrupa Dörtlüsü" bölümlerinden oluşacak.

Festivalin biletleri 6 Nisan’da satışa sunulmuştu.

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