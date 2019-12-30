30 Aralık Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Trump Yönetimi ve Kongre yetkilileriyle görüşmeler, kamuoyuna açıklanmamış elektronik posta yazışmaları ve azil soruşturması kapsamında alınan ifadelerin binlerce sayfalık dökümü ışığında Ukrayna’ya yapılacak Kongre onaylı askeri yardımın askıya alınmasından önceki 84 günün bilançosuyla ilgili özel habere yer veriyor. Gazete, Temsilciler Meclisi’nin Trump’ı görevden azledilme talebiyle suçlu bulmasına kadar uzanan süreç öncesinde, Trump’ın Ukrayna’dan siyasi rakibi Joe Biden aleyhine soruşturma açması talebinin Beyaz Saray ve Pentagon’da adeta şok etkisi yarattığını yazıyor. Habere göre bu talepler, Trump Yönetimi içinde derin bölünmelere neden olurken Beyaz Saray Genel Sekreter Vekili Mick Mulvaney gibi kilit danışmanların daha yakın mercek altına alınmasına yol açtı. Trump’ın kişisel avukatı Rudy Giuliani ve diğer Trump yandaşlarının Ukrayna’nın Joe Biden hakkında soruşturma açması için uyguladığı baskılar Dışişleri Bakanlığı’nda karmaşa yaratırken Trump’ın askeri yardımı dondurma talimatı, aynı anda Beyaz Saray ve Pentagon’da kafa karışıklığına yol açtı. Habere göre Trump’ın Ukrayna lideri Zelensky’yle yaptığı telefon görüşmesinden bir ay sonra Savunma Bakanı Mark Esper, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve dönemin Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Oval Ofis’te Trump’ı Ukrayna yardımının Amerika’nın çıkarına olduğu konusunda ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Gazete, Trump’ın en üst düzey ulusal güvenlik danışmanlarının Ukrayna yardımının dondurulmasına ilişkin tepkisinin daha önce bilindiğinden çok daha sert olduğunun ortaya çıktığını kaydediyor.

Washington Post ise Başkan Trump’ın kişisel avukatı Rudy Giuliani’nin Amerika’nın Güney Amerika’da stratejik öneme sahip kilit ülkelerden Venezuela’yla olan ilişkilerde oynadığı rolle ilgili bir habere yer veriyor. Gazete, Rudy Giuliani ve Texas eyaletinden Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi üyesi Pete Sessions’ın 2018 yılı Eylül ayında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile gölge diplomasi yürüttüğünü kaydediyor. Habere göre özel çıkar çevrelerinin desteğini alan bu gölge diplomasi çabalarının amacı, Maduro’yu pürüzsüz bir biçimde iktidardan uzaklaştırmak ve doğal kaynakları zengin Venezuela’yı yeniden küresel ticaretin parçası haline getirmekti. Venezuela’yla oluşturulan arka kapı diplomasisinde özel temsilci gibi hareket eden Kongre üyesi Pete Sessions, 2018 ilkbaharında Caracas’ta Maduro’yu ziyaret etmişti. Eylül’de Giuliani’nin de katılımıyla gerçekleştirilen telefon görüşmesi, Sessions’ın Maduro’yla yaptığı yüz yüze görüşmenin devamı niteliğindeydi. Gazete, Maduro ve Giuliani’nin daha önce kamuoyuna açıklanmayan bu görüşmesinin, tıpkı Ukrayna’da olduğu gibi Trump’ın özel avukatının yabancı diplomasi alanında nasıl nüfuz sahibi olmaya çalıştığının yeni bir örneği olduğunu kaydediyor.