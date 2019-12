30 Aralık Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Trump Yönetimi ve Kongre yetkilileriyle görüşmeler, kamuoyuna açıklanmamış elektronik posta yazışmaları ve azil soruşturması kapsamında alınan ifadelerin binlerce sayfalık dökümü ışığında Ukrayna’ya yapılacak Kongre onaylı askeri yardımın askıya alınmasından önceki 84 günün bilançosuyla ilgili özel habere yer veriyor. Gazete, Temsilciler Meclisi’nin Trump’ı görevden azledilme talebiyle suçlu bulmasına kadar uzanan süreç öncesinde, Trump’ın Ukrayna’dan siyasi rakibi Joe Biden aleyhine soruşturma açması talebinin Beyaz Saray ve Pentagon’da adeta şok etkisi yarattığını yazıyor. Habere göre bu talepler, Trump Yönetimi içinde derin bölünmelere neden olurken Beyaz Saray Genel Sekreter Vekili Mick Mulvaney gibi kilit danışmanların daha yakın mercek altına alınmasına yol açtı. Trump’ın kişisel avukatı Rudy Giuliani ve diğer Trump yandaşlarının Ukrayna’nın Joe Biden hakkında soruşturma açması için uyguladığı baskılar Dışişleri Bakanlığı’nda karmaşa yaratırken Trump’ın askeri yardımı dondurma talimatı, aynı anda Beyaz Saray ve Pentagon’da kafa karışıklığına yol açtı. Habere göre Trump’ın Ukrayna lideri Zelensky’yle yaptığı telefon görüşmesinden bir ay sonra Savunma Bakanı Mark Esper, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve dönemin Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Oval Ofis’te Trump’ı Ukrayna yardımının Amerika’nın çıkarına olduğu konusunda ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Gazete, Trump’ın en üst düzey ulusal güvenlik danışmanlarının Ukrayna yardımının dondurulmasına ilişkin tepkisinin daha önce bilindiğinden çok daha sert olduğunun ortaya çıktığını kaydediyor.

Wall Street Journal ise New York’ta muhafazakar Hasidik Yahudi nüfusun yoğun olarak yaşadığı bir banliyöde bir hahamın evine kasap bıçağıyla düzenlediği saldırıda beş kişiyi yaralayan zanlının tutuklandığını yazıyor. Habere göre 37 yaşındaki saldırgan Grafton Thomas, Hanuka bayramının yedinci gecesini kutlamak için Hasidik Yahudi cemaatini bir araya getiren Haham Chaim Rottenberg’in evinde girdi. Thomas’ın kasap bıçağıyla saldırdığı beş kişiden ikisinin hastanede tedavi gördüğü, yaralı yaşlı bir kişinin durumununsa ağır olduğu bildiriliyor. Çıkarıldığı mahkemede cinayete teşebbüsle suçlanan Thomas, suçlamaları reddetti. New York Valisi Andrew Cuomo bıçaklı saldırıyı iç terör eylemi olarak niteledi ve eyaletin polis teşkilatının nefret suçları birimini olayı soruşturmak için seferber edeceğini kaydetti. Gazete, son zamanlarda New Jersey’de bir koşer marketine, Pennsylvania ve California’daysa iki sinagoga düzenlenen saldırılardan sonraki bu son olayın, Yahudi toplumunu hedef alan şiddet eylemlerinin sonuncusu olduğunu bildiriyor.