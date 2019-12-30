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  4. 30 Aralık On Numara çekiliş sonuçları

30 Aralık On Numara çekiliş sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 22:28 | Son Güncelleme

On Numara oyununun 908. hafta çekilişi yapıldı. On Numara oyununun 908. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 276 bin 605'er lira ikramiye kazandı. İşte MPİ 30 Aralık 2019 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları...

30 Aralık On Numara çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 7, 11, 12, 31, 37, 39, 40, 49, 50, 53, 55, 56, 58, 61, 63, 67, 68, 72, 73, 75 ve 77 olarak belirlendi.

30 ARALIK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

onnumara

On Numara oyununun 908. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 276 bin 605'er lira ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 103 kişi 3 bin 581 lira 40'ar kuruş, 8 bilen 1976 kişi 186 lira 65'er kuruş, 7 bilen 19 bin 766 kişi 26 lira 60'ar kuruş, 6 bilen 121 bin 382 kişi 4 lira 55'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 242 bin 895 kişi 2 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Burdur'un Bucak ve Giresun'un Espiye ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

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