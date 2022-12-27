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30 Aralık tatil mi? 30 Aralık Cuma okullar tatil mi, yarım gün mü?

27.12.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı tatili hakkında araştırmalar da hız kazandı. 30 Aralık tatil mi? 30 Aralık Cuma günü okullar tatil mi, yarım gün mü? gibi soruların yanıtları ise tüm öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. İşte konu hakkında tüm detaylar...

30 Aralık tatil mi? 30 Aralık Cuma okullar tatil mi, yarım gün mü?

Yılbaşı heyecanının başladığı şu günlerde yeni yıl tatili olup olmadığı hakkında araştırmalar hız kazandı. Programını tatile göre şekillendirecek olan öğrenciler ve veliler 30 Aralık tatil mi? 30 Aralık Cuma okullar tatil mi, yarım gün mü? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. İşte konu hakkında tüm detaylar...

30 ARALIK TATİL Mİ?

30 Aralık Cuma günü herhangi bir özel güne denk gelmediği için tatil olmayacak. Bu yıl, resmi tatil olan 1 Ocak yılbaşı günü pazar gününe denk geldiği için hafta içi izin imkanı da olmayacak.

tatil mi

30 ARALIK CUMA OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

30 Aralık tarihi mevzuatta yer almadığı için tatil günlerinden sayılmmıyor. Okullarda ders işlenmeye aynı şekilde devam edecek.

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık 2022 günü bu seneki takvime göre cumartesi gününe denk geliyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

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