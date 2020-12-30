30 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

30 Aralık 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 254 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 15 692 oldu.

20 192 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 78 bin 629'a yükseldi.

Toplam test sayısı 24 milyon 326 bin 350'ye ulaştı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 194 bin 272, vefat sayısı 20 bin 642, ağır hasta sayısı 4 bin 98 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 36,2, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

30 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

BAKAN KOCA SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.612 yeni hastamız var. Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Bu durumun kayıplarımıza da yansımasını yakın gelecekte görmeyi ümit ediyorum. Birlikte mücadele virüsü yener." ifadelerini kullandı.