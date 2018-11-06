30 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de polisin dikkati sayesinde, 30 ayrı suçtan aranan, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık suçundan 31 yıl kesinleşmiş hapis ve 15 bin 160 lira para cezası bulunan cezaevi firarisi İbrahim Ozan D. (27) yakalandı.
Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan kontrollerde durumundan şüphelenilen İbrahim Ozan D. detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü. Burada yapılan sorgulamada şahsın, Gaziantep, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Ankara ve İstanbul mahkemelerince, 'dolandırıcılık', 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, 'askeri ceza kanununa muhalefet', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'firar' ve 'resmi belgede sahtecilik' gibi 30 ayrı suçtan 31 yıl 4 ay hapis ve 15 bin 160 lira para cezasından arandığı tespit edildi.
2 yıldır sahte kimlik kullanarak polisten kaçan İbrahim Ozan D. sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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