30 ayrı ülkeden 400 öğrenci Ümraniye iftar sofrasında buluştu

İSTANBUL, (DHA) - Ümraniye Belediyesi tarafından 30 ayrı ülkeden gelen 400 öğrenciye iftar yemeği verildi. Öğrenciler Ramazan ayının bereketini hep birlikte yaşadılar.

Ümraniye Belediyesi tarafından 30 ayrı ülkeden 400 öğrenciye “Kardeşlik İftarı” yemeği verildi. Arnavutluk, Afganistan, Afrika gibi birçok ülkenden öğrenci Ümraniye’de iftar sofrasında buluştu. Ramazan ayının bereketini birlikte yaşayan öğrenciler ezanın okunmasıyla oruçlarını açtılar. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yılmaz da orucunu öğrencilerle birlikte açtı.

“BU İFTAR YEMEĞİ BİR GÖNÜL KÖPRÜSÜ NİTELİĞİNDE”

Bu iftar yemeğinin gönül köprüsü olduğunu söyleyen Yılmaz, “Ümraniyemizin çeşitli STK’larında yer alan ülkelerden öğrencilerle buluştuk. 30 ayrı ülkeden öğrencimizle buluştuk ve iftar yapacağız. Öğrencilerimizin bir kısmı Türkçe öğreniyor bir kısmı ise üniversiteye devam ediyor. Biz de bugün öğrencilerimizi misafir ettik. Hem oruçlarını açsınlar hem de kaynaşsınlar diye böyle bir iftar yemeği düzenledik. Bugün iftar bizden sohbet muhabbetse onlardan. Bu bir gönül köprüsü” ifadelerini kullandı.