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30 bin bedensel engelliye destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 20:47 | Son Güncelleme

Evde fizyoterapiye muhtaç 30 bin bedensel engelli çocuğun imdadına özel öğretim kurumları yönetmeliği yetişti.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine gelemeyecek derecede engeli bulunan bireylerin evlerinde destek eğitimi alabilmelerine imkan tanıyan düzenleme yapıldı.

30 bin bedensel engelliye destek

Evde fizyoterapiye muhtaç 30 bin bedensel engelli çocuğun imdadına özel öğretim kurumları yönetmeliği yetişti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine gelemeyecek derecede engeli bulunan bireylerin evlerinde destek eğitimi alabilmelerine imkan tanıyan düzenleme yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, özel eğitim kurumları düzenlemesinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde öğrenci ve öğretmenlerin takibi için uygulanmaya başlanan kamera kayıt sisteminden dolayı evde yatalak olan ve merkezlere fizik tedavi ve özel eğitim için gelemeyecek durumda olan bedensel ve zihinsel yeterliliği olmayan, özel gereksinimli bireyler aylardır hizmet alamıyordu.
Konuyla alakalı hem Mecliste hem Bakanlık düzeyinde ilgili federasyon ve dernek yetkilileri ile görüşmeler yapan ve konuyu sürekli gündemde tutan AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ve federasyon temsilcileri, uzun uğraşlar sonucunda binlerce ailenin yüzünü güldüren çalışmanın müjdesini paylaştı.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumları Federasyonu Başkanı Yunus Kılıç, dernek ve yönetim kurulu adına bir açıklama yaparak, “Özel çocuklarımızın ve ailelerin mağduriyetlerinin her aşamasında Türkiye’nin her ilinden aileler adına gelen kurum temsilcileri, dernekler, sivil toplum örgütlerinin konuyla alakalı tüm sorunlarını mecliste bizzat dinleyen, toplantılara bizzat katılan ve ülke genelinde yaşanan bu dramatik durumun çözümü noktasında, AK Parti Bursa vekilimiz Vildan Yılmaz Gürel’in katkı ve desteğine teşekkür etmek istiyoruz. Mecliste ve ilgili tüm bakanlıklarda, konuyu ilgili platformlara taşıyan vekilimiz Vildan Yılmaz Gürel Hanımefendi, taşın altına elini değil, gövdesini koydu. Biz federasyon olarak vekilimizin çabasına ve samimiyetine şahit olduk. Bizlerle ilk günden bu yana ilgilenerek konuyu hem bizimle beraber hem de temsilcilerimizle beraber bizzat bakanlık bürokrasisine taşıyarak hem süreci yönetti hem de bizlerle beraber sonuna kadar takip etti. Bu süreçte engelli ailelerimizle görüşmeler yaptık, bu ailelerimizin taleplerini dinledik, bu yasanın önemi ile alakalı toplantılar yaptık. Bursa ve İnegöl ile sınırlı kalmadık, dosyalar hazırladık, raporlar oluşturduk ve bunları hem vekilimiz aracılığı ile hem de bizzat ilgili yerlere ulaştırdık” ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Gürel’in projenin kabulü için çaba sarf ettiğini aktaran Kılıç, şunları kaydetti:
"Bu melek kalpli hanımefendi, her ortamda ve her düzeyde özel gereksinimli bireylerimizin, ailelerimizin ve bu sektörde hizmet veren tüm kurumların yanında olmuş, dertleriyle dertlenmiş, sorunların çözümünde, gecesini gündüzüne katarak mücadele etmiştir. Tüm özel gereksinimli çocuklarımız, aileleri, sektör temsilcileri olarak sonsuz şükranlarımızı sunarız. Gelinen bu süreçte evde özel eğitim ve fizik tedaviye ihtiyacı olan bireyler 5 Eylül 2019 tarihinde yayınlanan yönetmeliğin 11. Maddesi gereğince evde özel eğitim ve fizyoterapi ihtiyacı olan bireylerin ikamet adresine bizzat Milli Eğitime bağlı Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezlerince eğitim ve tedavileri yapılacaktır.”

Kılıç, projeye desteklerinden dolayı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız’a ve bu yasanın geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

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