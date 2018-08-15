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30 bin dolarlık lastiği yeniledi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 15.08.2018 08:28 | Son Güncelleme

Bir tamirci 30 bin dolarlık dev lastiği böyle onarıyor.

Tahmin edeceğiniz üzere bu tamir işi bir hayli zahmetli oluyor.

Dev lastiği böyle tamir etti

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dev lastik tamir

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