30 bin feet'te sürpriz evlilik teklifi

Uzun süredir Türkiye'de bulunan Olha Dorokhina'yı Kiev'e uğurlamak için İstanbul Havalimanı'na gelen Cemil Yıldız, sevgilisine evlilik teklifi etmek için bir sürpriz hazırladı. İşleri nedeniyle Türkiye'de kalan Yıldız, evlilik yüzüğünü İstanbul-Kiev seferini yapan uçağın kabin ekibine teslim etti. Uçak havalandıktan kısa bir süre sonra uçağın pilotu, Cemil Yıldız'ın evlilik teklifini anons etti. Daha sonra kabin memuru yüzüğü yolcuya teslim etti. Göz yaşlarına hakim olamayan Olha Dorokhina teklife 'Evet' yanıtını verirken, uçakta bulunan diğer yolcularda alkışlarla destekledi.

DHA

