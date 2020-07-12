HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 30 bin feet'te sürpriz evlilik teklifi

30 bin feet'te sürpriz evlilik teklifi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2020 11:47 | Son Güncelleme

İstanbul'dan Kiev'e giden özel bir havayoluna ait yolcu uçağında seyahat eden Olha Dorokhina, yolculuğu esnasında bir sürprizle karşılaştı. İşleri nedeniyle sevgilisiyle Kiev'e gidemeyen Cemil Yıldız, özel bir sürpriz hazırlayarak pilot ve kabin ekiplerinin de yardımıyla Dorokhina'ya 30 bin feet'te evlilik teklifi etti.

30 bin feet'te sürpriz evlilik teklifi

Uzun süredir Türkiye'de bulunan Olha Dorokhina'yı Kiev'e uğurlamak için İstanbul Havalimanı'na gelen Cemil Yıldız, sevgilisine evlilik teklifi etmek için bir sürpriz hazırladı. İşleri nedeniyle Türkiye'de kalan Yıldız, evlilik yüzüğünü İstanbul-Kiev seferini yapan uçağın kabin ekibine teslim etti. Uçak havalandıktan kısa bir süre sonra uçağın pilotu, Cemil Yıldız'ın evlilik teklifini anons etti. Daha sonra kabin memuru yüzüğü yolcuya teslim etti. Göz yaşlarına hakim olamayan Olha Dorokhina teklife 'Evet' yanıtını verirken, uçakta bulunan diğer yolcularda alkışlarla destekledi.

c3dfa7e6c2711be1e4cf080a36f004c6

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
'Anne olamazsın' demişlerdi! İkiz bebek sahibi oldu'Anne olamazsın' demişlerdi! İkiz bebek sahibi oldu
Diyanet TV canlı izle: İşte yaz Kur'an kursu saatleriDiyanet TV canlı izle: İşte yaz Kur'an kursu saatleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

LGS’ye giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu

LGS’ye giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu

İbrahim Çelikkol kriz çıkardı! O sahneyi istemedi

İbrahim Çelikkol kriz çıkardı! O sahneyi istemedi

Kulisler hareketlendi: Erken seçim mi var?

Kulisler hareketlendi: Erken seçim mi var?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı günü!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı günü!

Alper Potuk isyan etti!

Alper Potuk isyan etti!

Denetleme sırasında fark edildiler! İstanbul'da tekneye baskın

Denetleme sırasında fark edildiler! İstanbul'da tekneye baskın

İlginizi Çekebilir

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

O videoların kaldırılması için yarım milyon imza

O videoların kaldırılması için yarım milyon imza

Sobaya sakladığı parayı unutunca 15 bin TL kül oldu

Sobaya sakladığı parayı unutunca 15 bin TL kül oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs yüzünden havuz keyfini eve taşıdılar

Koronavirüs yüzünden havuz keyfini eve taşıdılar

Musluktan yılan çıktı

Musluktan çıkan yılan şaşkına çevirdi

'Anne olamazsın' demişlerdi! Kanseri yenip ikizlerini dünyaya getirdi

'Anne olamazsın' demişlerdi! İkiz bebek sahibi oldu

Caretta carettaların 'koronavirüs' özgürlüğü

Koronavirüs caretta carettalara yaradı

Tuzla'da silahlı kavga! Birbirlerine girdiler

Tuzla'da hareketli dakikalar! Birbirlerine girdiler

Diyarbakır'da 6 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu: Boynunda ip izine rastlandı

6 yaşındaki kız çocuğu, boynunda ip iziyle ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.