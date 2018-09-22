30 bin kişi ismini düzeltti

MUHAMMED BOZTEPE - Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün yazım hatası veya düzeltme işareti bulunan ad ve soyadların mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilmesine imkan sağlayan uygulamasıyla 9 ayda 30 bin 344 kişi ismini, 75 bin 248 kişi de soy ismini düzeltti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün geçen yıl Aralık ayında başlattığı ad ve soyadda yazım, imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişikliklerinin mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilmesine imkan sağlayan uygulamaya vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Uygulamanın başladığı günden bugüne Türkiye genelinde 30 bin 344 kişi ismini, 75 bin 248 kişi de soyadını düzeltti.

İsim düzeltme talebi 7 bin 501 kişiyle en fazla Marmara Bölgesi'nden geldi. Marmara'yı 5 bin 671 kişiyle İç Anadolu, 3 bin 852 kişiyle Akdeniz, 3 bin 573 kişiyle Güneydoğu Anadolu, 3 bin 389 kişiyle Doğu Anadolu, 3 bin 295 kişiyle Ege, 3 bin 63 kişiyle Karadeniz Bölgesi takip etti.

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