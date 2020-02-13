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  4. 30 bin kişiyi dolandırmıştı! Gürcistan'da yakalandı

30 bin kişiyi dolandırmıştı! Gürcistan'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2020 11:15 | Son Güncelleme

'Çok yatır, çok kazan' sloganıyla kurduğu şirket aracılığıyla yaklaşık 30 bin kişiyi dolandıran ve yurt dışına kaçtıktan sonra kırmızı bültenle aranan şüpheli, Türk ve Gürcü polislerinin düzenlediği operasyonla Batum'da gözaltına alındı.

30 bin kişiyi dolandırmıştı! Gürcistan'da yakalandı

'Saadet zinciri' yöntemiyle dolandırıcılık yapan Atakan A'nın Gürcistan'da olduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, bu ülkedeki güvenlik güçleriyle irtibata geçti.

ORTAK OPERASYONLA YAKALANDI

Atakan A'nın Batum'da bir evde saklandığının tespit edilmesi üzerine düzenlenen ortak operasyonda gözaltına alınan şüphelinin Türkiye'ye iade sürecinin başlatıldığı öğrenildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

"Epitelyum internet reklamcılığı" olarak bilinen ve yüksek kâr payı vaadiyle Türkiye genelinde yaklaşık 30 bin vatandaştan 10 milyon liranın üzerinde parayı hesabına aktardıktan sonra yurt dışına kaçtığı tespit edilen Atakan A'nın, Türk makamlarının başvurusu üzerine bir süreden beri kırmızı bültenle arandığı öğrenildi.

'İKİNCİ TOSUNCUK VAKASI' OLARAK BİLİNİYORDU

Kamuoyunda "İkinci tosuncuk vakası" olarak bilinen olayda, "çok yatır çok kazan" sloganı ile kandırılan vatandaşlara belli bir ücret karşılığında "reklam paketi" satılıyor ve yüksek kâr vaadinde bulunuluyordu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcı saadet zinciri çok yatır çok kazan gözaltı Gürcistan

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Bu memlekette keriz çok oldukça dolandırıcı bol olur.
şöyle insanlara inanıp para yatıranlara kısa yoldan zengin olmayı isteyenlere hiç acımıyorum kelin ilacı olsa başına sürer yolunacak kaz olduğu sürece yolan çok olur
Bizim insanımız böyle yerlere neden para yatırırki?...
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