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30 bin kişiyi evlendiren nikah memuru, bu kez kızının nikahını kıydı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 12:22 | Son Güncelleme

SİVAS'ta 12 yılda 30 bin çifti evlendiren nikah memuru Muzaffer Güner(59), öğretmen kızı Müzeyyen Güner'in (27) nikahını da kendisi kıydı.

30 bin kişiyi evlendiren nikah memuru, bu kez kızının nikahını kıydı

Uğur YİĞİT/SİVAS (DHA)- SİVAS'ta 12 yılda 30 bin çifti evlendiren nikah memuru Muzaffer Güner(59), öğretmen kızı Müzeyyen Güner'in (27) nikahını da kendisi kıydı.
3 çocuk babası Muzaffer Güner, 2007 yılında nikah memuru olarak çalışmaya başladı. 12 yılda 30 bin çiftin nikahını kıyan Güner, dün mesleğinin en duygusal gününü yaşadı.Güner, Başöğretmen Ortaokulu'nda rehber öğretmen olarak görev yapan kızı Müzeyyen Güner ile özel harekat polisi nişanlısı Bahadır Yalçın'ın (27) nikahını kıydı. Baba Güner, kızına, "Bahadır Yalçın ile evlenmek istiyor musun?" diye sorduğu sırada mutluluğu ve hüznü bir arada yaşadı.
Bugüne kadar binlerce çifti evlendirdiğini anlatan Güner, "Sivas'ta 12 yıldır nikah memurluğu yapıyorum. 12 senede 30 bin çift evlendirdim. O çiftlerimizi evlendirirken, çocuklarımıza sıra geldi.
Evlatlarımıza bu mutlu günlerinde nikah kıymak bize nasip oldu. Kızlarımızı verdiğimiz zaman aileler biraz hüzünlü olur. Bu hüzün mutlu bir hüzün oluyor. Biraz hüzünlüyüz ama hem oğlumuz oldu hem de bir aile olduk" dedi.
Kızı Müzeyyen Güner ise babasının bugüne kadar çok sayıda kişiyi evlendirdiğini belirterek, "Güzel bir anı oldu bizim için. Biraz duygusal biraz da heyecanlı oldu" diye konuştu.

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30 bin kişiyi evlendiren nikah memuru, bu kez kızının nikahını kıydı30 bin kişiyi evlendiren nikah memuru, bu kez kızının nikahını kıydı30 bin kişiyi evlendiren nikah memuru, bu kez kızının nikahını kıydı30 bin kişiyi evlendiren nikah memuru, bu kez kızının nikahını kıydı

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